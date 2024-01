Νέα Ζηλανδία: Ναυαγός σώθηκε από την αντανάκλαση του ρολογιού του στον Ήλιο

Οι ψαράδες τον μετέφεραν στην κοντινή πόλη Whangamata στη χερσόνησο Coromandel, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για υποθερμία και εξάντληση.

Η Αστυνομία δήλωσε πως «είναι ένα θαύμα που είναι ακόμη ζωντανός μετά απ’ όλα όσα πέρασε. Χωρίς τις γρήγορες ενέργειες των τριών ψαράδων που τον ανέσυραν, αυτό σίγουρα θα είχε τραγική κατάληξη… έκαναν εξαιρετική δουλειά και χωρίς αμφιβολία έσωσαν τη ζωή αυτού του ανθρώπου» συμπλήρωσε.

Ο διασωθέντας ναυαγός αποκάλυψε μάλιστα πως κάποια στιγμή τον πλησίασε ένας καρχαρίας και απλώς τον… μύρισε.

New Zealand: Man's watch reflection leads to rescue after day in ocean https://t.co/agwryR5QtD