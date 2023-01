Νέα Ζηλανδία: Νεκροί και καταστροφές από την κακοκαιρία - Πλημμύρες και κατολισθήσεις για τρίτη ημέρα - Βίντεο

"Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πιθανότητα για πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες απόψε", δήλωσε σε δημοσιογράφους η υπεύθυνη της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Όκλαντ Ρέιτσελ Κέλεχερ.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης καλύπτει μεγάλες ζώνες του Βορείου Νησιού, ενώ η περιοχή Γουαϊτόμο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 220 χιλιομέτρων από το Όκλαντ, κηρύχθηκε αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ και αυτή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

New Zealand's #Auckland largest city of 1.6 million people, remained under a state of #emergency after it at least 4 fatalities & causing landslides, flash floods & knocking out roads #NewZealand