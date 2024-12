Νέα Ζηλανδία: Υποδέχτηκε το 2025 με φαντασμαγορικό σόου από πυροτεχνήματα - ΒΙΝΤΕΟ

12:00 Νήσος των Χριστουγέννων

12:15 Νησιά Chatham / Νέα Ζηλανδία

13:00 Νέα Ζηλανδία ενδοχώρα

14:00 Φίτζι

15:00 Το μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας

16:00 Κουίνσλαντ, Αυστραλία

16:30 Βόρεια περιοχή της Αυστραλίας

17:00 Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα

18:00 Κίνα, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη

19:00 Ινδονησία, Ταϊλάνδη

19:30 Μιανμάρ και Cocos Islands

20:00 Μπαγκλαντές

20:15 Νεπάλ

20:30 Το μεγαλύτερο τμήμα της Ινδίας

21:00 Πακιστάν

21:30 Αφγανιστάν

22:00 Αζερμπαϊτζάν

22:30 Ιράν

23:00 Ρωσία, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Τουρκία

1η Ιανουαρίου (με βάση την ώρα Ελλάδος)

1:00 Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Ιταλία

2:00 Βρετανία, Ισλανδία, Πορτογαλία

4:00 Γροιλανδία

5:00 Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη

6:00 Τμήματα του Καναδά, Βενεζουέλα, Πουέρτο Ρίκο

7:00 Τα περισσότερα τμήματα της Ανατολικής Ακτής (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον)

8:00 Μεξικό

10:00 Δυτική Ακτή των ΗΠΑ

12:00 Χονολουλού

14:00 Νησιά Baker

New Zealand welcomes 2025 with a dazzling fireworks display ??

Live: New Zealand rings in 2025 with spectacular New Year's Eve fireworks

https://t.co/BPAsCFGY7j