Νεαρή Ουκρανή σκοτώθηκε από ρωσικό τανκ καθώς έψαχνε φάρμακα για την άρρωστη μητέρα της

«Είμαι πολύ λυπημένη που μοιράζομαι τον θάνατο της Valeriia ''Lera'' Maksetska – περήφανη Ουκρανή, αγαπημένη συνεργάτης @USAID και λαμπρή ηγέτης για την οικοδόμηση κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης», έγραψε η Samantha Power στο Twitter, με πολλούς χρήστες να αναδημοσιεύουν το post της στα social media.

Η Maksetska, εκπαιδευόμενη ιατρός, πήρε την απόφαση να μείνει στο Κίεβο παρά τις συνεχείς επιθέσεις, ωστόσο αναγκάστηκε τελικά να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα αναζητώντας φάρμακα για την άρρωστη μητέρα της.

Οι δύο γυναίκες και ο οδηγός τους ανασύρθηκαν νεκροί στον δρόμο προς τα σύνορα, καθώς περίμεναν να περάσει ένα ρωσικό κομβόι όταν ξαφνικά ένα τανκ άνοιξε πυρ εναντίον τους, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Η Maketska σκοτώθηκε λίγο πριν από τα 32α γενέθλιά της.

