Νεαρή Παλαιστίνια γέννησε τετράδυμα εν μέσω του πολέμου

Η μητέρα και τα νεογέννητα, ο Γιάσερ, η Τία και η Λιν, ζουν στην τάξη ενός σχολείου στο Ντέιρ ελ Μπάλαχ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, περιστοιχισμένοι από 50 μέλη της διευρυμένης οικογένειάς τους. Το τέταρτο μωρό, ο Μοχάμαντ, είναι υπό ιατρική παρακολούθηση σε ένα νοσοκομείο του καταυλισμού Νουσεϊράτ, επτά χιλιόμετρα βορειότερα.

Όπως και οι 1,9 εκατ. εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, η Ιμάν Αλ Μάσρι αναγκάστηκε να φύγει για να γλιτώσει από τις μάχες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χαμάς. Άφησε το σπίτι της στο Μπέιτ Χανούν, στα βόρεια, την 5η ημέρα του πολέμου, με την πεποίθηση ότι θα επέστρεφε σύντομα.

«Πήρα μαζί μου μόνο μερικά καλοκαιρινά ρούχα για τα παιδιά. Νόμιζα ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε μία-δύο εβδομάδες και μετά θα γυρίζαμε στο σπίτι μας», λέει η 29χρονη μητέρα.

A PALESTINIAN woman gave birth to quadruplets on Christmas Day as the war in Gaza raged around her.

Iman Al-Masri fled her home with her husband and five c...