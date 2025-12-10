Νέες αποκαλύψεις για την «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο – Οι δράστες ξέφυγαν από τους αστυνομικούς για 30 δευτερόλεπτα - Real.gr

Όταν πραγματοποιήθηκε η κλοπή το πρωί της 19ης Οκτωβρίου μόνο μία από τις δύο κάμερες ασφαλείας λειτουργούσε κοντά στο σημείο από το οποίο εισήλθαν οι δράστες.

Για μόλις 30 δευτερόλεπτα φαίνεται να κατάφεραν να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς που έφτασαν πρώτοι στη στην γκαλερί Απόλλωνα, οι δράστες της «κλοπής του αιώνα» στο μουσείο του Λούβρου και σε αυτό συνετέλεσαν τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας του μουσείου.

Όπως αποκάλυψε έρευνα, που διατάχθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, τα στοιχεία της οποίας ανακοινώθηκαν στην επιτροπή πολιτισμού της γαλλικής γερουσίας, οι κλέφτες είχαν μόνο 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους πριν φτάσουν στο σημείο η αστυνομία και οι ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας.

«Με διαφορά 30 δευτερολέπτων, οι φρουροί της ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας και οι αστυνομικοί που έφτασαν θα μπορούσαν να είχαν εμποδίσει τους κλέφτες να διαφύγουν», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Νοέλ Κορμπάν στην ακρόασή του ενώπιον της επιτροπής σήμερα, Τετάρτη (10/12).

Όταν πραγματοποιήθηκε η κλοπή το πρωί της 19ης Οκτωβρίου μόνο μία από τις δύο κάμερες ασφαλείας λειτουργούσε κοντά στο σημείο από το οποίο εισήλθαν οι δράστες, αναφέρει ο Guardian και αναδημοσιεύει η ΕΡΤ.

Παράλληλα οι εργαζόμενοι ασφαλείας στο κέντρο ελέγχου δεν είχαν αρκετές οθόνες για να παρακολουθούν τις εικόνες σε πραγματικό χρόνο, ενώ η έλλειψη συντονισμού είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να σταλεί αρχικά σε λάθος σημείο όταν σήμανε ο συναγερμός.

«Αυτό υπογραμμίζει τη συνολική αποτυχία του μουσείου, καθώς και της εποπτικής αρχής, να αντιμετωπίσει τα ζητήματα ασφάλειας», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής, Λοράν Λαφόν.

Ο Κορμπάν ανέφερε ακόμα ότι μέτρα όπως ένα σύγχρονο σύστημα κλειστού κυκλώματος καμερών, πιο ανθεκτικό γυαλί ή καλύτερος εσωτερικός συντονισμός θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την απώλεια των κοσμημάτων, αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

Σημαντικές αδυναμίες στην ασφάλεια επισημάνθηκαν σε διάφορες μελέτες που εξέτασε η διοίκηση του Λούβρου την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένου ενός ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το 2019 από εμπειρογνώμονες της εταιρείας κοσμημάτων Van Cleef & Arpels. Τα ευρήματά τους τόνισαν ότι το μπαλκόνι δίπλα στο ποτάμι που στόχευσαν οι κλέφτες ήταν ένα αδύναμο σημείο και μπορούσε να προσεγγιστεί εύκολα με μια πτυσσόμενη σκάλα – ακριβώς αυτό που συνέβη στη ληστεία.

Ο Κορμπάν επιβεβαίωσε ότι η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, δεν είχε ενημερωθεί για τον έλεγχο, ο οποίος είχε διαταχθεί από τον προκάτοχό της, Ζαν-Λικ Μαρτινέζ. «Οι συστάσεις δεν εφαρμόστηκαν, ενώ θα μας είχαν επιτρέψει να αποφύγουμε αυτή τη ληστεία», δήλωσε ο Κορμπάν, προσθέτοντας ότι υπήρχε έλλειψη συντονισμού μεταξύ των δύο διορισμένων από την κυβέρνηση διευθυντών.

Η αστυνομία πιστεύει ότι συνέλαβε και τους τέσσερις κλέφτες, οι οποίοι διέφυγαν με μοτοσικλέτες αφού πραγματοποίησαν τη ληστεία στη γκαλερί του Απόλλων σε περίπου 10 λεπτά συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα.

Οι αποκαλύψεις αυτές είναι πιθανό να ασκήσουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση στη Ντε Καρ, την πρώτη γυναίκα που κατέχει αυτή τη θέση, η οποία διορίστηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν το 2021. Από τη στιγμή της διάρρηξης, έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με το αν αυτή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και γιατί το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο φαινόταν να είναι τόσο κακώς προστατευμένο.

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση διεξάγει τη δική της έρευνα, ενώ η Ντε Καρ και ο Μαρτινέζ αναμένεται να πρόκειται να ανακριθούν από τους γερουσιαστές την επόμενη εβδομάδα. Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας δήλωσε ότι οι αναβαθμίσεις της ασφάλειας είχαν πραγματοποιηθεί με «επαίσχυντα ανεπαρκή ρυθμό» και ότι το μουσείο είχε δώσει προτεραιότητα σε «υψηλού προφίλ και ελκυστικές δραστηριότητες» αντί να προστατεύσει τον εαυτό του.

Ο Γκι Τουμπιάνα, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας και σύμβουλος ασφαλείας στο υπουργείο Πολιτισμού, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε στους γερουσιαστές ότι «έμεινε άναυδος» από αυτά που ανακάλυψε στο μουσείο. «Υπήρξε μια σειρά από δυσλειτουργίες που οδήγησαν στην καταστροφή, αλλά ποτέ δεν θα πίστευα ότι το Λούβρο θα μπορούσε να έχει τόσες πολλές δυσλειτουργίες», είπε.

Το Σαββατοκύριακο, το μουσείο αποκάλυψε ότι μια διαρροή νερού είχε καταστρέψει 300 έως 400 έργα στο αιγυπτιακό τμήμα στα τέλη Νοεμβρίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ