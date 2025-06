Νέες επιθέσεις σε Τεχεράνη και κεντρικό Ισραήλ - Πάνω από 450 νεκροί στο Ιράν από την Παρασκευή - Real.gr

Το Ισραήλ και το Ιράν συνεχίζουν τις αμοιβαίες επιθέσεις για πέμπτη ημέρα, με τους πολίτες σε περιοχές-εστίες έντασης να αντιμετωπίζουν συνεχείς επιδρομές.

Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Σειρήνες ήχησαν νωρίτερα σε κεντρικές και βόρειες περιοχές του Ισραήλ, καθώς και σε κάποιες περιοχές του νότου, μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

«Το δέκατο κύμα της επιχείρησης Ειλικρινής Υπόσχεση 3 εναντίον των κατεχόμενων εδαφών (Ισραήλ) ξεκίνησε», ανέφερε η ιρανική τηλεόραση, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έκανε λόγο για «επιθέσεις με ντρόουν και πυραύλους» που διεξάγουν οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ιράν δέχθηκε επιθέσεις σε περιοχές με πυρηνικές εγκαταστάσεις, όπως η επαρχία Ισφαχάν, ενώ εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη και νωρίτερα ακούστηκαν και στην πόλη Ταμπρίζ.

Israeli Air Force carried out a series of strikes on targets in #Tehran. Israeli Defense Minister announces series of strikes on “very important targets” in Tehran.#ısrael #Tehran #IranUnderAttack pic.twitter.com/AOezmGE17Y — Sumit Chaudhary (@SumitDefence) June 17, 2025

«Ο Χαμενεΐ θα έχει την τύχη του Σαντάμ Χουσεΐν»

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς προειδοποίησε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μπορεί να έχει παρόμοια τύχη με τον Σαντάμ Χουσέιν. Η δήλωση έγινε κατά την διάρκεια συνεδρίασης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας προειδοποίησε τον αγιατολάχ Χαμενεΐ ότι θα έχει «παρόμοια τύχη με τον Σαντάμ Χουσέιν», ο οποίος ανετράπη το 2003 και στην συνέχεια εκτελέσθηκε. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται σε τι ακριβώς αναφερόταν ο υπουργός.

«Προειδοποιώ τον Ιρανό δικτάτορα για την συνέχιση των εγκλημάτων πολέμου και της εκτόξευσης πυραύλων κατά ισραηλινών πολιτών», δήλωσε ο Ισραέλ Κατς σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Καλά θα κάνει να θυμηθεί τι συνέβη στον δικτάτορα της γειτονικής του Ιράν χώρας που πήρε τον ίδιο δρόμο κατά του Ισραήλ».

Το 1991, το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους Scud κατά του Ισραήλ κατά την διάρκεια του πρώτου πολέμου του Κόλπου. Ο ιρακινός πρόεδρος ανατράπηκε κατά τον δεύτερο πόλεμο του Κόλπου το 2003. Απαγχονίσθηκε το 2006.

Πάνω από 450 νεκροί στο Ιράν από την Παρασκευή

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Human Rights Activists στο Ιράν (HRANA) έδωσε νεότερα στοιχεία για τα θύματα στη χώρα από την έναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών, σύμφωνα με το BBC. Σύμφωνα με την HRANA, 224 πολίτες έχουν σκοτωθεί και 188 έχουν τραυματιστεί. Επιπλέον 109 στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και 123 έχουν τραυματιστεί, αναφέρεται στην έκθεση.

Υπάρχουν επίσης 119 νεκροί και 335 τραυματίες που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Έτσι, ο συνολικός απολογισμός της HRANA ανέρχεται σε 452 νεκρούς και 646 τραυματίες. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης παραμένουν σιωπηλά σχετικά με τον αριθμό των νεκρών μέχρι στιγμής, δημοσιεύοντας ελάχιστους αριθμούς από την κυβέρνηση.

🚨 HRANA has documented 452 deaths and 646 injuries over the four days of Israeli attacks.#Iran

For more details, read HRANA’s full report on the fourth day of the conflict:https://t.co/ZCOTYqqSRW pic.twitter.com/ijJ5DG0xbf — HRANA English (@HRANA_English) June 17, 2025

Ισραήλ: «Λαμβάνουμε μέτρα για να αποτρέψουμε μια πυρηνική καταστροφή»

Το Ισραήλ έπληξε την νύχτα δεκάδες στόχους που συνδέονται με το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και έχει «τρέψει σε φυγή» την στρατιωτική ηγεσία του Ιράν, δήλωσε ισραηλινή στρατιωτική πηγή που δεν κατονομάζεται.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η ισραηλινή αεροπορία δεν έχει πλήξει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις Φορντό του Ιράν, αλλά διευκρίνισε ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Πάντως πρόσθεσε ότι το Ισραήλ λαμβάνει μέτρα για να αποφύγει την πρόκληση πυρηνικής καταστροφής.

Το Ιράν έχει μέχρι στιγμής εκτοξεύσει περί τους 400 βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ, πλήττοντας τόσο στρατιωτικούς όσο και μη στρατιωτικούς στόχους, δήλωσε η ισραηλινή στρατιωτική πηγή σημειώνοντας ότι η μείωση του αριθμού των πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά του Ισραήλ την περασμένη νύχτα σημαίνει ότι έχει πληγεί η ικανότητα της Τεχεράνης στην εκτόξευση πυραύλων.

Χτύπημα του Ιράν σε κτίριο της Μοσάντ

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, δήλωσαν σήμερα ότι έθεσαν στο στόχαστρο ένα κέντρο της Μοσάντ, της υπηρεσίας κατασκοπείας του Ισραήλ, κατά την πέμπτη ημέρα μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με το Ισραήλ.

Οι Φρουροί «έπληξαν το κέντρο στρατιωτικών πληροφοριών του στρατού του σιωνιστικού καθεστώτος, το Aman, και το κέντρο σχεδιασμού των τρομοκρατικών επιχειρήσεων του σιωνιστικού καθεστώτος, τη Μοσάντ, στο Τελ Αβίβ. Το κέντρο είναι αυτή τη στιγμή στις φλόγες», ανέφεραν σε μια ανακοίνωση που αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Τραμπ: «Θέλω ένα πραγματικό τέλος στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι δεν επιδιώκει μια εκεχειρία με το Ιράν, αλλά αντιθέτως αναζητά ένα «πραγματικό τέλος» στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα, όπως είπε σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον μέσα στη νύχτα, μετά την πρόωρη αποχώρησή του από τη Σύνοδο της G7 στον Καναδά.

«Δεν είπα ότι αναζητώ εκεχειρία», ανέφερε ο Τραμπ, σύμφωνα με το CBS News. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ένα «πραγματικό τέλος» σημαίνει «πλήρη εγκατάλειψη» των πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να στείλει τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ή τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς για συνομιλίες με την Τεχεράνη, απάντησε: «Ίσως», και πρόσθεσε: «Εξαρτάται από το τι θα συμβεί όταν επιστρέψω».

Ο πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν να μην βλάψει Αμερικανούς στρατιώτες, δηλώνοντας ότι «θα επέμβω με τέτοια σφοδρότητα αν κάνουν το παραμικρό στους ανθρώπους μας». Την ίδια στιγμή τόνισε πως η έκκλησή του προς τους κατοίκους της Τεχεράνης να εκκενώσουν την πόλη προέρχεται από την επιθυμία του να είναι ασφαλείς οι πολίτες.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους στο δυτικό τμήμα του Ιράν

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός στοχοθετεί το δυτικό Ιράν, ενώ στη δυτική Τεχεράνη ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Στο μεταξύ μία από τις μεγαλύτερες ιρανικές, κρατικές τράπεζες, η Sepah, έγινε σήμερα στόχος κυβερνοεπίθεσης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, εν μέσω κλιμάκωσης της στρατιωτικής αντιπαράθεσης του Ιράν με το Ισραήλ.

«Πριν μία ώρα κυβερνοεπίθεση είχε στόχο την τράπεζα Sepah προκαλώντας προβλήματα στις διαδικτυακές υπηρεσίες του ιδρύματος», επεσήμανε το Fars, ενώ πρόσθεσε ότι «το πρόβλημα αναμένεται να επιλυθεί τις επόμενες ώρες».