Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη Δαμασκό - Χτυπήματα σε κυβερνητικά κτίρια - Real.gr

Νέες επιθέσεις πραγματοποίησε το Ισραήλ στο κέντρο της Δαμασκού, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση της Συρίας για τις επιθέσεις που δέχονται οι Δρούζοι στη Σουέιντα.

Η συριακή κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για νέα ισραηλινά πλήγματα σήμερα το απόγευμα στη Δαμασκό στην περιοχή όπου βρίσκεται το Γενικό Επιτελείο των συριακών ενόπλων δυνάμεων, στο κέντρο της πρωτεύουσας, λίγο μετά ένα πρώτο πλήγμα εναντίον του συγκροτήματος.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα και καπνός υψώνεται πάνω από την περιοχή που τέθηκε στο στόχαστρο, σύμφωνα με πλάνα της τηλεόρασης του Γαλλικού Πρακτορείου, AFPTV.

🚨🇮🇱🇸🇾 BREAKING: Al Jazeera captures the moment of the third Israeli airstrike on the Presidential palace in Damascus pic.twitter.com/cRY1T1O8iF

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε πως «πολλοί άνθρωποι επλήγησαν από ισραηλινά πλήγματα στη Δαμασκό», χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό ή αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες.

Πλάνα της κρατικής τηλεόρασης έδειξαν στρατιωτικούς να εγκαταλείπουν βιαστικά από το κτίριο, δίπλα στο υπουργείο Άμυνας στην πλατεία των Ομεϊαδών, και τουλάχιστον έναν τραυματία που απομακρύνθηκε με αυτοκίνητο από το σημείο.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Ρόιτερς ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε σημείο δίπλα στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε την είσοδο του Γενικού Επιτελείου των συριακών ενόπλων δυνάμεων στη Δαμασκό, μετά την απειλή της ισραηλινής κυβέρνησης ότι θα εντείνει τα πλήγματά της για να προστατεύσει τους Δρούζους, μειονότητα στη νότια Συρία, αν οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις δεν αποσυρθούν από το νότιο τμήμα της χώρας.

«Ο στρατός έπληξε την πύλη εισόδου του συγκροτήματος του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του συριακού καθεστώτος» στη Δαμασκό και συνεχίζει «να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις ενέργειες σε βάρος Δρούζων αμάχων στη νότια Συρία», ανέφερε σε ανακοίνωση ο στρατός.

⭕️The IDF struck the entrance of the Syrian regime’s military headquarters in the area of Damascus in Syria.

The IDF continues to monitor developments and the regime’s actions against Druze civilians in southern Syria. In accordance with directives from the political echelon,… pic.twitter.com/WSyBFrCiog

— Israel Defense Forces (@IDF) July 16, 2025