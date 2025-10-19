Οι IDF απαντούν στη Χαμάς με νέες επιθέσεις-Το Ισραήλ θα διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέχρι νεωτέρας - Real.gr

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από τους πρώτους βομβαρδισμούς στην ίδια περιοχή νωρίτερα σήμερα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς, τις οποίες διέψευσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα», ο ισραηλινός στρατός «ξεκίνησε σειρά πληγμάτων κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού, την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου, το Ισραήλ θα διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέχρι νεωτέρας, αναφέρουν, αφού η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα στη νότια πόλη της Γάζας, Ράφα, αφού οι στρατιώτες του δέχθηκαν πυρά σε μια περιοχή πίσω από την επίσημη γραμμή αποχώρησης. Η Χαμάς δήλωσε ότι δεν είχε γνώση των συγκρούσεων.

Ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος ενημέρωσε στη συνέχεια τους δημοσιογράφους ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον επιδρομές σήμερα ως απάντηση στις φερόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει με δύναμη την επίθεση της Χαμάς εναντίον των δυνάμεών του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας και τους επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας και τους έδωσε εντολή «να δράσουν με δύναμη εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Οι ΗΠΑ προτρέπουν το Ισραήλ να δείξει αυτοσυγκράτηση

Σύμφωνα με την αναφορά του Axios στο θέμα, η ισραηλινή κυβέρνηση ενημέρωσε εκ των προτέρων την κυβέρνηση Τραμπ για τις πρόσφατες επιθέσεις της.

Οι ειδικοί διαπραγματευτές του Τραμπ για τη Γάζα, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποίησαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον ισραηλινό υπουργό στρατηγικών υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, ο οποίος επίσης διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στη συνέχεια, Αμερικανοί αξιωματούχοι προέτρεψαν το Ισραήλ να «ανταποκριθεί αναλογικά, αλλά να επιδείξει αυτοσυγκράτηση», σύμφωνα με την Axios, η οποία επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Αντί να ξαναρχίσει ο πόλεμος, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στην απομόνωση της Χαμάς για τις παραβιάσεις της και στη δημιουργία μιας εναλλακτικής λύσης για τη Χαμάς στη Γάζα.

«Κανείς δεν θέλει να επιστρέψει σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας. Οι Ισραηλινοί θέλουν να δείξουν στη Χαμάς ότι υπάρχουν συνέπειες, χωρίς να καταστρέψουν τη συμφωνία ειρήνης», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ίσραελ Κατς: Η Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε σήμερα τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», τόνισε ο Κατς μετά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αντιδρώντας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.

Παράλληλα αξιωματικός του στρατού του Ισραήλ δήλωσε ότι «υπάρχει ενδεχόμενο και άλλων πληγμάτων» εναντίον της Χαμάς σε απάντηση στις «παραβιάσεις», όπως τις χαρακτήρισε, της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή οργάνωση.