Νέες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ - Αναφορές για αρκετούς τραυματίες - Real.gr

Στο «κόκκινο» το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν ξεκίνησε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου ώρα Ελλάδας νέες πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ και ότι συστήματα λειτούργησαν για την αναχαίτισή τους.

Γύρω στις 23:00 δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στο Ισραήλ έλαβαν μήνυμα «μέγιστης ειδοποίησης» στα τηλέφωνά τους από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου. «Το κοινό καλείται να πάει σε καταφύγια και να παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ήχησαν στην Χάιφα, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για αρκετούς τραυματίες σε κτίρια στο βόρειο Ισραήλ, μετά από πτώση ενός εκρηκτικού μηχανισμού. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις έχουν υποστεί ζημιές πολυκατοικίες και οικιστικές περιοχές. Πυροσβεστικές και οι διασωστικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι κτίρια επλήγησαν «στις παράκτιες και βόρειες περιοχές» κατά τη διάρκεια της ιρανικής επίθεσης. Η αστυνομία τόνισε πως υπάρχουν αναφορές από πολίτες για εκρήξεις στο βόρειο Ισραήλ, αλλά τόνισε πως δεν υπάρχει επιβεβαίωση για πλήγματα από πυραύλους.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός σε νεότερη ανακοίνωσή του μείωσε το επίπεδο συναγερμού σε όλο το Ισραήλ, λέγοντας στο κοινό ότι μπορεί να βγει από τα καταφύγια. Ωστόσο, συνιστάται στους πολίτες «παραμείνουν κοντά» σε καταφύγια, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση που εκδόθηκε γύρω στις 23:45.

Η νέα ιρανική επιθετική επιχείρηση κατά του Ισραήλ, που εξαπέλυσε λιγό μετά τις 23:00 σήμερα το βράδυ Σαββάτου η Ισλαμική Δημοκρατία, έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο Ισραήλ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Η επιχείρηση του ιρανικού στρατού περιελάμβανε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Παράλληλα, το ιρανικό υπουργείο Πετρελαίου προειδοποίησε μέσα ενημέρωσης να μην δημοσιεύουν χωρίς να λάβουν πρώτα επίσημη έγκριση από τις αρχές ειδήσεις, φωτογραφίες ή βίντεο από ενδεχόμενες επιθέσεις ή περιστατικά που αφορούν ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Λίγο νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι εξαπολύει επιθέσεις κατά στρατιωτικών στόχων στην Τεχεράνη.

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι διακόπτει τη συνεργασία «όπως προηγουμένως» με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA), καταγγέλοντας τη «σιωπή» του Οργανισμού μετά τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Είναι παράλογο το γεγονός ότι αυτές οι ειρηνικές εγκαταστάσεις δέχονται επίθεση και ο Οργανισμός παραμένει σιωπηλός», δήλωσε στην τηλεόραση ο Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν αρμόδιος για τα πυρηνικά. «Το Ιράν δεν θα συνεργάζεται πλέον με τον οργανισμό (…) «όπως προηγουμένως»», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον σύμβουλό του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, κατά την πεντάλεπτη συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Πούτιν «καταδίκασε την ισραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν».

Δεν υπάρχει καμία έκπληξη εδώ. Χθες ένας εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είχε «καταδικάσει την απότομη κλιμάκωση των εντάσεων» στη Μέση Ανατολή. Αλλά είναι σαφές ότι η Μόσχα θέλει να αποφύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να καταστρέψει τις προσπάθειες της Ρωσίας να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον.

Παρά τη χθεσινή υπόδειξη του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ίδιος και η ομάδα του γνώριζαν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις επρόκειτο να γίνουν, το Κρεμλίνο δεν έχει ασκήσει δημόσια κριτική στην Ουάσινγκτον. Επιπλέον, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν «ικανοποίηση» για την προσωπική τους σχέση.

Η Ρωσία μπορεί κάλλιστα να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι καλές εργασιακές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ – συν την προσφορά της Μόσχας να μεσολαβήσει στη Μέση Ανατολή – θα κάνουν όλο και πιο απίθανο το ενδεχόμενο ο πρόεδρος Τραμπ να ασκήσει πίεση στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

