Nέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αίγυπτο - Τραυματίες από πλαστικές σφαίρες

«Ήταν περίπου 200 διαδηλωτές», είπε ένας 26χρονος διαδηλωτής στο Γαλλικό Πρακτορείο. Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν «δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και πραγματικά πυρά και τραυμάτισαν ανθρώπους», ανέφερε ο διαδηλωτής που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Μια άλλη κάτοικος της πόλης τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένα σύννεφο από δακρυγόνα ήταν τόσο ογκώδες που έφτασε στο σπίτι της, λίγα χιλιόμετρα από τα επεισόδια.

Dozens of protesters have been arrested after Egyptians took to the streets across the country to demand the fall of President Abdel Fattah el-Sisi #Egypt#?????_???????_????pic.twitter.com/6mC3gMiFu5