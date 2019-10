Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στον Λίβανο - Κλειστές τη Δευτέρα οι τράπεζες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όμως, έκτοτε, οι διαδηλώσεις δεν σταμάτησαν, μέρα και νύχτα.

Και αργά χθες βράδυ, το χριστιανικό κόμμα των Λιβανέζικων Δυνάμεων, σύμμαχος του πρωθυπουργού Σαάντ Χαρίρι, ανακοίνωσε την παραίτηση των τεσσάρων υπουργών του, γιατί σύμφωνα με ανακοίνωσή του, "η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να σώσει την κατάσταση".

Μετά μια μεγάλη νύχτα διαδηλώσεων στις οποίες μετείχαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από διάφορα σημεία της χώρας και η ατμόσφαιρα ήταν και γιορτινή, οι Λιβανέζοι άρχισαν από νωρίς το πρωί να συγκεντρώνονται και πάλι, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι τράπεζες του Λιβάνου θα παραμείνουν κλειστές αύριο, Δευτέρα λόγω των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας που πραγματοποιούνται στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η Ένωση Τραπεζών στον Λίβανο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

