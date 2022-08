Nέες απειλές Ερντογάν: «Μπορεί να έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά, οπουδήποτε» -Βίντεο

Στο μεταξύ, καθώς η Άγκυρα συνεχίζει την προκλητική ρητορική, η Αθήνα αναδεικνύει τις ανυπόστατες τουρκικές αιτιάσεις, με τον Νίκο Δένδια να παρουσιάζει σε φοιτητές του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ τους χάρτες των τουρκικών διεκδικήσεων και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επαναλαμβάνει ότι κάθε κίνηση της Ελλάδας εδράζεται στο διεθνές δίκαιο.

Με σαφείς αιχμές κατά της Δύσης και των Ελλήνων, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ματζικέρτ αποτελεί την κοιτίδα της ύπαρξης του τουρκικού έθνους. «Προσεύχομαι στον Αλλάχ η επέτειος αυτής της ευλογημένης νίκης να είναι ευεργετική για τη χώρα και το έθνος μας».

Μάλιστα, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να επισκεφτεί και τις πόλεις της Τουρκίας, όπου σημειώθηκαν οι μεγάλες νίκες του κεμαλικού στρατού έναντι του ελληνικού.

«Την εποχή που η βαρβαρότητα είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της στην Ευρώπη και τα προσκυνήματα, που έμοιαζαν τότε να είχαν θρησκευτικούς σκοπούς, αλλά στην πραγματικότητα ήταν καθαρά λεηλασίες, έχυναν αίμα, το Αχλάτ ήταν το αστέρι που ανέτειλε στην Ανατολία. Το Αχλάτ υπήρξε για αιώνες ο φύλακας και η πύλη που άνοιξε ο σουλτάνος Αλπαρσλάν στο Μαντζικέρτ. Χτίζοντας εδώ ένα παράρτημα του προεδρικού μας συγκροτήματος, προστατεύουμε την κληρονομιά των προγόνων που έκαναν την Ανατολία πατρίδα του έθνους μας. Στο Αχλάτ και το Μαντζικέρτ η Ανατολία έγινε η αιώνια πατρίδα μας. Το Ahlat και το Manzikert είναι η σφραγίδα της ανύψωσής μας, που προκαλεί εμπιστοσύνη στους φίλους και φόβο στους εχθρούς μας. Όταν ο Μωάμεθ ο Πορθητής κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, εγγυήθηκε την τιμή των ανθρώπων κάθε καταγωγής», ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ προανήγγειλε ξανά στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία.

Türkiye will continue with anti-terror operations until its southern border is secure, President Recep Tayyip Erdogan said on August 25 at a ceremony in Türkiye’s Bitlis.

Erdogan highlighted that Türkiye will continue the operations according to the country's security priorities pic.twitter.com/CkGK7Odo7p