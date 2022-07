Νέες απειλές Πούτιν στη Δύση: «Η Ρωσία δεν έχει καν αρχίσει ακόμα...» -Bίντεο

«Ας δοκιμάσει η Δύση να μας πολεμήσει στο πεδίο της μάχης, ας προσπαθήσουν. Η Ρωσία δεν έχει καν αρχίσει τίποτα ακόμα» είπε συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το Russia Today, αλλά και το πρακτορείο Reuters.

«Σήμερα ακούμε ότι θέλουν να μας νικήσουν στο πεδίο της μάχης. Τι μπορούμε να πούμε, ας το προσπαθήσουν. Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι η Δύση θέλει να μας πολεμήσει μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό. Αυτό είναι μια τραγωδία για τον ουκρανικό λαό, αλλά φαίνεται ότι όλα οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Πούτιν. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η «συλλογική Δύση, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, είναι εξαιρετική επιθετική απέναντι στη Ρωσία εδώ και δεκαετίες».

«Δεν αρνούμαστε να διαπραγματευτούμε για ειρήνη, αλλά όσοι αρνούνται θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όσο περισσότερο αρνούνται, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η διαπραγμάτευση», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, απευθύνοντας προειδοποίηση σε όσους μπορεί να πιστεύουν ότι η Ρωσία έχει ήδη εξαντλήσει τις δυνατότητές της εν μέσω της σύγκρουσης.

Putin said that "Russia has not yet started anything seriously in Ukraine".

"Today we hear that they want to defeat us on the battlefield, well, what can I say, let them try. We haven't really started anything yet". pic.twitter.com/o3cLwJrrEx