Νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία για τη Γάζα για 3η συνεχόμενη μέρα

Από τις 18:00 (τοπική ώρα· 19:00 ώρα Ελλάδας) «συγκεντρώθηκαν 4.500 άνθρωποι», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού, προσθέτοντας ότι «διαλύθηκαν στις 23:30 (00:30)». Διευκρίνισε ότι επεμβάσεις των δυνάμεων επιβολής της τάξης «απέτρεψαν την παρακώλυση της κυκλοφορίας» στην γαλλική πρωτεύουσα.

France:Paris:????Spontaneous Protest:

For the 3rd consecutive night in support of Palestine:

???CLP:???n°2:Rue Saint Augustin:police try to prevent the spontaneous march after the People's Assembly;

???n°3:police split the procession into 2;???n°4:police charge at protesters;teargas. pic.twitter.com/gDkewcZqg8