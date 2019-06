Nέες διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ: Απέκλεισαν τις δύο σημαντικότερες οδικές αρτηρίες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολλοί διαδηλωτές είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με χειρουργικές μάσκες, ενώ άλλοι είχαν γραμμένο στο μπράτσο τους το τηλέφωνο ενός δικηγόρου.

Εξάλλου έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου είχαν στηθεί πάγκοι με ιατρικό εξοπλισμό, νερό και τρόφιμα, σκηνές που θύμιζαν το Κίνημα των Ομπρελών του 2014.

Θυμίζοντας σκηνές από τις διαδηλώσεις του φθινοπώρου του 2014, όταν χιλιάδες άνθρωποι είχαν παραλύσει ολόκληρες συνοικίες στο κέντρο του Χονγκ Κονγκ επί δύο μήνες, οι διαδηλωτές χθες έκλεισαν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες με μεταλλικές μπάρες. Κάποιοι διαδηλωτές αφαιρούσαν κομμάτια από το πεζοδρόμιο, ενώ όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο RTHK, μερικοί διαδηλωτές είχαν σταθμεύσει τα οχήματά τους στη μέση μιας μεγάλης οδικής αρτηρίας.

Οι αστυνομικοί που φρουρούν το κοινοβούλιο χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού και αντλίες νερού εναντίον των διαδηλωτών, ενώ κρατούσαν και πανό με τα οποία τους προειδοποιούσαν ότι είναι έτοιμοι να ασκήσουν βία, αν τους επιτεθεί το πλήθος.

«Όταν βλέπεις ένα εκατομμύριο ανθρώπους να ξεσηκώνονται αυτή τη φορά, αυτό σημαίνει ότι το Χονγκ Κονγκ βρίσκεται πραγματικά σε κίνδυνο. Και όλοι μας έχουμε ξεσηκωθεί επειδή γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει επιστροφή», δήλωσε ο Έιντριαν, ένας απόφοιτος λυκείου που δεν θέλησε να αποκαλύψει το επώνυμό του.

Η Συνομοσπονδία Εμπορικών Ενώσεων του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι προτρέπει τα μέλη της να πάρουν αναρρωτική άδεια για να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις, ενώ οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι εκπαιδευτικοί σχεδίαζαν να απεργήσουν.

Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις που όμοιές τους έχει να δει το Χονγκ Κονγκ από τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας το 2014 και τις μαζικές κινητοποιήσεις του 2003 εναντίον της νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια.

Εξάλλου, σε μια σπάνια κίνηση, διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Χονγκ Κονγκ έχουν αντιδράσει, καθώς φοβούνται ότι η νομοθεσία αυτή θα βλάψει το ανοικτό επιχειρηματικό περιβάλλον του νησιού και το κράτος δικαίου.

Η επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, η Κάρι Λαμ, ωστόσο παραμένει αμετακίνητη στην απόφασή της να υιοθετηθεί το νομοσχέδιο και έχει απορρίψει το ενδεχόμενο αυτό να αποσυρθεί. Παράλληλα προειδοποίησε την αντιπολίτευση κατά «οποιασδήποτε ακραίας ενέργειας».

Η Λαμ εκτιμά ότι με το νομοσχέδιο αυτό κλείνουν νομικά παραθυράκια, επιτρέποντας την έκδοση υπόπτων προς χώρες με τις ποίες δεν υπάρχει διμερής συμφωνία, περιλαμβανομένης της ηπειρωτικής Κίνας.

Το νομοσχέδιο καταρτίστηκε μετά τον φόνο πέρυσι μιας γυναίκας από το Χονγκ Κονγκ από τον σύντροφό της όταν βρίσκονταν διακοπές στην Ταϊβάν. Καθώς οι δύο χώρες δεν έχουν συμφωνία για την έκδοση υπόπτων, η Ταϊβάν δεν μπόρεσε να δικάσει τον δράστη.

Εξάλλου η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ τονίζει ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει «εγγυήσεις» και έχει τροποποιηθεί για να αφορά εγκλήματα που τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης άνω των επτά ετών.

Βάσει της συμφωνίας του 1984 μεταξύ της Βρετανίας και της Κίνας, το Χονγκ Κονγκ χαίρει ενός καθεστώτος ημιαυτονομίας και ελευθεριών που δεν ισχύουν στην ηπειρωτική Κίνα, θεωρητικά ως το 20147.

This video shot from Lippo Centre shows protesters moving barriers to block Queensway. #extraditionbill#hongkong#HongKongProtestpic.twitter.com/T2Ll7bn3jM