Νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Οκτάι: Θα στείλουμε στρατό στην A. Μεσόγειο, αν χρειαστεί

Λογοδοτούμε μόνο στο έθνος μας, πρόσθεσε ο Οκτάι. τονίζοντας ότι η Τουρκία ενεργεί σύμφωνα με τα συμφέροντα της χώρας.

Turkey vows to do whatever required in int'l arena https://t.co/dGb1IdlaDrpic.twitter.com/AcUGdTJbcp