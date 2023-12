Νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στα ανοικτά της Ινδίας - ΗΠΑ και Βρετανία κατηγορούν το Ιράν

Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey, το πλοίο “συνδέεται με το Ισραήλ” και πλέει μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, με τη Wall Street Journal να σημειώνει ότι η ολλανδική εταιρεία που διαχειρίζεται το Chem Pluto “συνδέεται με τον Ισραηλινό μεγιστάνα των θαλάσσιων μεταφορών Ιντάν Οφέρ”.

BREAKING: The Indian Coast Guard unveiled footage of the MV Chem Pluto after an Iranian drone attack. The vessel reportedly carried 20 Indian and one Vietnamese crew member. pic.twitter.com/SKduj7l8Pf