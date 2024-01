Νέες καταγγελίες σε βάρος του Τραμπ: Έλαβε εκατομμύρια από ξένες κυβερνήσεις ενόσω ήταν πρόεδρος

Μεταξύ των χωρών που προχωρούσαν στις χρηματοδοτήσεις συγκαταλέγονται η Τουρκία, η Αλβανία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδία, οι Φιλιππίνες, η Μαλαισία, το Αφγανιστάν, η Κύπρος, κ.ά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ειδικά για την Τουρκία, «μετά την έναρξη της προεδρίας Τραμπ, η τουρκική κυβέρνηση στήριξε κατ΄ επανάληψη (σ.σ. ως πελάτης) ακίνητα που ανήκαν στον Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες… Ως πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ –και ανώτεροι αξιωματούχοι στην κυβέρνησή του– προχώρησαν σε αρκετές επίσημες ενέργειες υιοθετώντας θέσεις ευνοϊκές για την τουρκική κυβέρνηση».

Τα στοιχεία εμπεριέχονται σε έκθεση 156 σελίδων που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, με τον τίτλο «White House for Sale: How Princes, Prime Ministers, and Premiers Paid Off President Trump» («Λευκός Οίκος προς πώληση: Πώς πρίγκιπες και πρωθυπουργοί πλήρωναν τον πρόεδρο Τραμπ»).

WHITE HOUSE FOR SALE: How Princes, Prime Ministers & Premiers Paid Off Trump!

$7.8 million in payments from foreign states & their leaders, including some of the world's most unsavory regimes.

