Nέες κινητοποιήσεις των «κίτρινων γιλέκων» στο Παρίσι - Δεκάδες προσαγωγές και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Μας αντιμετωπίζουν ως εγκληματίες» είπε η Μπριζίτ, ακτιβίστρια για το κλίμα. Μεταξύ των συνθημάτων που ακούγονταν ήταν: «Ο δρόμος, είναι δικός μας».

France has become a police state. Crazy scenes at this time of the morning in #Paris.

Media silence so keeping it relevant.#Acte45#GiletsJaunespic.twitter.com/Ui7bJecx76