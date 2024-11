Νέες σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ισπανία - Πλημμύρισε η Μάλαγα - ΒΙΝΤΕΟ

Στις ζώνες αυτές, 120-180 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο είναι πιθανόν να συγκεντρωθούν τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την Aemet. Οι βροχοπτώσεις θα συνεχισθούν μέχρι αύριο.

Ισχυρές βροχοπτώσεις, λιγότερο σφοδρές, αναμένονται επίσης στην περιοχή της Βαλένθια μετά τις πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου, αναβιώνοντας τον φόβο νέων πλημμυρών.

«Εχουμε χάσει τα αυτοκίνητά μας, έχουμε χάσει μεγάλο μέρος των σπιτιών μας, δεν έχουμε πλέον δουλειά. Αρα, δεν έχουμε τίποτε άλλο να χάσουμε», δήλωσε κάτοικος της κωμόπολης Πικάνια, στα περίχωρα της Βαλένθια.

Νέες πλημμύρες έπληξαν την γειτονική Παϊπόρτα, επίκεντρο της τραγωδίας της 29ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Las Provincias, και οι κάτοικοι έχουν τοποθετήσει σάκους με άμμο μπριοστά στις πόρτες των σπιτιών τους.

Málaga flooding as eastern Spain experiences another DANA phenomenon (pocket of cold air gets separated from main jet stream, descends rapidly over the hot waters of the Med, interaction of cold+hot=torrential rain). Malaga airport is also flooding https://t.co/AqoTVLjKo6