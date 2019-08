Νέες συγκρούσεις αστυνομίας-διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νωρίτερα, οι διαδηλωτές έστηναν οδοφράγματα, χρησιμοποιώντας κάδους απορριμάτων και πινακίδες, αλλά τα εγκατέλειπαν γρήγορα, περίπου κάθε μισή ώρα και μετακινούνταν σε άλλον δρόμο, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο.

Η σημερινή κινητοποίηση, την οποία είχαν απαγορεύσει οι αρχές, στόχευε να τιμήσει τα πέντε χρόνια από την ημέρα που το Πεκίνο αρνήθηκε να χορηγήσει εκλογική αυτονομία στο Χονγκ Κονγκ, μια απόφαση που πυροδότησε τη λεγόμενη Επανάσταση της Ομπρέλας, το 2014.

Στην αρχή της διαδήλωσης, πολλοί από τους συγκεντρωμένους έμεναν πάνω στα πεζοδρόμια και απέφυγαν να αποκλείσουν τους δρόμους, λέγοντας ότι απλώς "κάνουν βόλτα" στην πόλη. Άλλοι, ακολούθησαν μια δαιδαλώδη "χριστιανική πορεία" από τη συνοικία Ουαντσάι μέχρι την έδρα του Νομοθετικού Συμβουλίου. "Το Χονγκ Κονγκ έχει θρησκευτική ελευθερία. Προσευχόμαστε στα διάφορα σημεία ελέγχου και προσευχόμαστε για δικαιοσύνη στο Χονγκ Κονγκ. Αν μας διώξουν απλώς επειδή προσευχόμαστε, παραβιάζουν τη θρησκευτική ελευθερία μας", είπε η 27χρονη Σάλι Γεούνγκ.

HK POLICE sprayed blue dye to protestors with water cannon with no reasons!! The protestors just gathered there peacefully!#HongKongProtesters#antiEALB#PoliceBrutality#HKprotests#hkprotest#hkpolicebrutality#StandwithHK#StandWithHongKonghttps://t.co/yatRAPLnJg