Νέες συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας σήμερα - Ζελένσκι: Οι θέσεις ακούγονται «πιο ρεαλιστικές» - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Οι θέσεις των δύο πλευρών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας ακούγονται πλέον πιο ρεαλιστικές, ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του προς τους συμπολίτες του. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί χρόνος ωσότου να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις του Κιέβου.

«Όλοι μας θέλουμε την ειρήνη και τη νίκη το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους, αλλά «θα χρειαστεί προσπάθεια και υπομονή». Κάθε πόλεμος τελειώνει με μια συμφωνία, συνέχισε ο κ. Ζελένσκι διαβεβαιώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις «θα συνεχιστούν».

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συζήτησαν μέσω βιντεοσύνδεσης τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχάιλο Πόντολιακ δήλωσε χθες βράδυ ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα.

Το Κίεβο αξιώνει να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα. Από την πλευρά της η Μόσχα αξιώνει το Κίεβο να αναγνωρίσει ότι η χερσόνησος της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, είναι ρωσική και να αναγνωρίσει επίσης ως ανεξάρτητες κρατικές οντότητες τις αυτοανακηρυγμένες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονμπάς.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι αυτός που χαρακτήρισε επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας θα φέρει στη Μόσχα ντροπή, ανέχεια και πολυετή απομόνωση.

Ωστόσο φάνηκε να κάνει μια παραχώρηση στη Μόσχα, αφήνοντας να εννοηθεί πως το Κίεβο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την προσπάθεια η Ουκρανία να ενταχθεί στο NATO, κάτι που η Ρωσία θεωρεί casus belli.

Σε ανακοίνωση του Κρεμλίνου που δημοσιοποιήθηκε έπειτα από συνδιάλεξη του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο ρώσος πρόεδρος έκρινε πως δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο «να δεσμευτεί για να βρεθούν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις».

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο διατείνεται πως η Ρωσία έχασε το 40% των δυνάμεων που εισέβαλαν - Πολιορκία της Μαριούπολης, βομβαρδισμοί στην Οδησσό

Ο ρωσικός στρατός έχει χάσει περίπου το 40% των μονάδων που έστειλε στην Ουκρανία αφότου ξεκίνησε την εισβολή την 24η Φεβρουαρίου, υποστήριξε σήμερα το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιτελείου, οι μονάδες αυτές είτε εξολοθρεύτηκαν εντελώς ή έχασαν τις επιχειρησιακές δυνατότητές τους.

Δεν δίνονται συγκεκριμένοι αριθμοί στην ανακοίνωση. Το περιεχόμενό της είναι αδύνατον να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Το ουκρανικό επιτελείο θεωρεί εξάλλου κρίσιμη την κατάσταση στη Μαριούπολη, πολιορκούμενο λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, στην Αζοφική Θάλασσα. Ο ρωσικός στρατός αποπειράται τον αποκλεισμό της Μαριούπολης στο δυτικό και στο ανατολικό της όριο, πάντως υφίσταται «μεγάλες απώλειες», κατ’ αυτό.

Κατά τις ουκρανικές αρχές, κάπου 20.000 κάτοικοι της πόλης μπόρεσαν να φύγουν χθες. Ωστόσο οχηματοπομπή με εφόδια που προορίζονται για τη Μαριούπολη συνεχίζει να εμποδίζεται, κατήγγειλε ξανά ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην περιοχή της Οδησσού αναφέρονται βομβαρδισμοί στα παράλια από ρωσικά πολεμικά, αλλά καμιά απόπειρα απόβασης ως τώρα, κατά τον Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως μετέδωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Οδησσό, Σπύρος Λεβειδιώτης, οι τοπικές Αρχές επισήμως κάνουν λόγο για 90 πλήγματα στην διάρκεια της νύχτας με πυρά που εκτοξεύτηκαν από ρωσικά πλοία που έχουν δέσει αρόδου στο λιμάνι της Οδησσού.

.

??Russian warships shelled Ukrainian coast in Odesa Oblast on March 15, leaving 2 people injured, according to Odesa authorities. Satellite images showed 14 ships of the Russian fleet sailing towards the city of Odesa, among them a 120-meter landing ship Pyotr Morgunov. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 15, 2022

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Οδησσού, Μαξίμ Μαρτσένκο, ανακοίνωσε ότι βομβαρδίστηκαν δύο οικισμοί κοντά στη νότια ουκρανική πόλη-λιμάνι και ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για δύο τραυματίες.

Δορυφορικές εικόνες απεικονίζουν 14 πλοία του ρωσικού στόλου να πλέουν προς την πόλη της Οδησσού, ανάμεσά τους και ένα αποβατικό πλοίο 120 μέτρων.

**BREAKING** Russian Landing Ships seen heading towards Odessa, today. Now on Naval News. This is fluid, but may update as we learn more. https://t.co/ZB1oAiOThd — H I Sutton (@CovertShores) March 15, 2022

#BreakingReport Most of the Russian navy is approaching Odessa. The armada includes eight landing ships, so all from the Baltic Sea, all from the Nordic Sea and two more from the Black Sea. Ukraine must either destroy the fleet or Odessa will be lost forever.#PutinAtWar — Julian Röpcke???? (@JulianRoepcke) March 15, 2022

Επίσης, σύμφωνα με το BBC, ο ρωσικός στρατός σταμάτησε ως ένα σημείο να πιέζει προς την Οδησσό από την ξηρά, αλλά ξεκίνησε να εξαπολύει επιθέσεις από την Χερσώνα προς τον Βορρά.

Ο χάρτης του CNN

Δείτε βίντεο που διέρρευσε στα social media:

Mirnoye village, Belyaevsky district, near #Odessa. Locals say Russian ships are firing missiles. pic.twitter.com/jNYXwQLazY — Russia/Ukraine Updates (@rusukr321) March 15, 2022

Παράλληλα, συνεχίζονται οι μάχες σε Κίεβο και Μαριούπολη, ενώ η ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκεται σε κατάσταση αντιαεροπορικού συναγερμού μέχρι την Πέμπτη.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας για 36 ώρες, από χθες στις 20:00, λόγω των «επικίνδυνων και δύσκολων στιγμών» που ζουν οι κάτοικοί της. Συνοικίες του Κιέβου χτυπήθηκαν από ρωσικά πυρά, με τουλάχιστον δύο νεκρούς.

Αντιδήμαρχος Μαριούπολης: Σχεδόν 400 πολίτες βρίσκονται στο νοσοκομείο της πόλης

Ο Σεργκέι Ορλόφ δήλωσε στο BBC ότι οι ρωσικές δυνάμεις «κρατούν ομήρους ασθενείς και γιατρούς». «Λάβαμε πληροφορίες ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε το μεγαλύτερο νοσοκομείο μας... και κρατούν ομήρους ασθενείς και γιατρούς. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε στο νοσοκομείο βρίσκονται 400 άτομα».

Δείτε live εικόνα:

Συναντήθηκαν με τον Ζελένσκι στο Κίεβο οι πρωθυπουργοί Πολωνίας, Σλοβενίας και Τσεχίας

#Ukraine In Kyiv, President @ZelenskyyUa met with the prime ministers of Poland, Czechia and Slovenia. This is an important gesture of solidarity and support from foreign leaders pic.twitter.com/H9Rzuv9TM3 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 15, 2022

«Νέος φασισμός, νέα σβάστικα»: Η αφίσα έξω από την ιστορική όπερα της Οδησσού

Μια αφίσα που καταγγέλλει το γράμμα «Z» που φέρουν πάνω τους τα ρωσικά τανκ, αναδεικνύοντας το σε σύμβολο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στήθηκε έξω από την ιστορική όπερα της Οδησσού.

«Νέος φασισμός, νέα σβάστικα», γράφει η αφίσα, έχοντας πάνω το γράμμα «Ζ».

“New fascism, New swastika” Poster denouncing Moscow’s Z, symbol of its invasion of Ukraine — outside Odessa’s historic opera house pic.twitter.com/uWqiBvLGP3 — Emma Graham-Harrison (@_EmmaGH) March 15, 2022

Αμετανόητος ο Πούτιν -«Η Ουκρανία δεν δείχνει σοβαρή στάση για εξεύρεση λύσης»

Σήμερα θα συνεχιστούν εκ νέου οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την ώρα που ο Πούτιν «ακυρώνει» την αισιοδοξία των Ουκρανών.

Το Κρεμλίνο δημοσίευσε μια δήλωση σχετικά με τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέθεσε τις εκτιμήσεις του για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών εκπροσώπων σχετικά με μια συμφωνία που θα λάμβανε υπόψη προηγούμενες απαιτήσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση, που προσθέτει ότι «το Κίεβο δεν δείχνει σοβαρή δέσμευση για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων», δήλωση η οποία ουσιαστικά είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την άποψη των Ουκρανών.

Vladimir Putin had a telephone conversation with President of the European Council Charles Michel https://t.co/rQBJSZRNPy — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 15, 2022

«Ο αδιάκριτος βομβαρδισμός των Ρωσικών δυνάμεων κατά αμάχων θα πρέπει να σταματήσει. Η Ρωσία πρέπει να ανοίξει επειγόντως ανθρωπιστικούς διαδρόμους», σημείωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Twitter.

Stressed to President @KremlinRussia_E the urgent need to stop Russia’s fratricidal war against #Ukraine The #EU is united in condemning Russia's aggression, responding with powerful sanctions and providing further support to Ukraine. — Charles Michel (@eucopresident) March 15, 2022

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός αξιωματούχος, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, αλλά επιμένει ότι υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού.

«Θα συνεχίσουμε αύριο. Μια πολύ δύσκολη και ρευστή διαδικασία διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν θεμελιώδεις αντιφάσεις. Αλλά σίγουρα υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού. Στο διάλειμμα θα συνεχιστεί η εργασία σε υποομάδες...» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ποντολιάκ, μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued... — ??????? ??????? (@Podolyak_M) March 15, 2022

Ζελένσκι: Σταματήστε τις εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος έστειλε νέο μήνυμα μέσω Twitter, τονίζοντας ότι η Μόσχα πρέπει να πάρει ένα οδυνηρό μάθημα, ζητώντας μάλιστα από όλο τον πλανήτη να πάρει ηθική θέση υπέρ της Ουκρανίας.

«Κάθε εμπόριο με τη Ρωσία πρέπει να σταματήσει! Για να μην μπορεί να υποστηρίξει τη δολοφονία των παιδιών μας. Ουκρανοί σε όλο τον κόσμο! Επικοινωνήστε με πολιτικούς, μιλήστε με δημοσιογράφους, ασκήστε πίεση στις επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν τη ρωσική αγορά. Για να μην πληρωθούν τα δολάρια και τα ευρώ τους για το αίμα μας», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πρόσθεσε:

«Το τίμημα αυτού του πολέμου πρέπει να είναι εξαιρετικά οδυνηρό για τη Ρωσία. Αυτή η πίεση είναι καθήκον όλων των Ουκρανών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και για όλους τους φίλους και συνεργάτες της χώρας μας. Όλοι στον κόσμο πρέπει να πάρουν ηθική θέση. Όχι μόνο το κράτος, αλλά και οι εταιρείες».

1/2 All trade with Russia must be stopped! So that it can't sponsor the killing of our children. Ukrainians all over the world! Contact politicians, talk to journalists, put pressure on business to leave the Russian market. So that their dollars & euros aren’t paid for our blood — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 15, 2022

2/2 The price for this war against ???? must be extremely painful for Russia. This pressure is a task for all Ukrainians at home & abroad, as well as for all friends & partners of our country. Everyone in the world must take a moral stand. Not only the state, but also companies. — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 15, 2022

Στο μεταξύ, ο Τζο Μπάιντεν, σε μια ιστορική στιγμή, υπέγραψε νόμο που προβλέπει βοήθεια ύψους 13,6 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, τα χρήματα για την Ουκρανία θα διατεθούν τόσο για τους πρόσφυγες που φεύγουν από τη χώρα, όσο και για αμυντικό εξοπλισμό και εκπαίδευση του ουκρανικού στρατού.

I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic $13.6 billion in funding to Ukraine. — President Biden (@POTUS) March 15, 2022

Δείτε βίντεο: