Νέες ταραχές στο Iράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών

Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η HRANA, η αυθεντικότητα του οποίου ωστόσο δεν στάθηκε δυνατό να επαληθευτεί από το Γαλλικό Πρακτορείο, διαδηλωτές τρέχουν αφού ακούγονται πυρά άγνωστης προέλευσης. Μια ριπή από αυτόματο όπλο ακούγεται επίσης σε άλλο βίντεο που δημοσιοποίησε η ΜΚΟ Iran Human Rights, η οποία εδρεύει στο Όσλο και υποστηρίζει ότι τα πυρά στόχευαν διαδηλωτές που έτρεχαν να καλυφθούν.

