Νεκρή βρέθηκε 14χρονη στη Νάπολη - Την αναζητούσαν επί δύο ημέρες - Real.gr

Τραγικό φινάλε είχε η εξαφάνιση μιας 14χρονης στη Νάπολη.

Η ανήλικη, η οποία αγνοούνταν από τις 26 Μαΐου, βρέθηκε νεκρή σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Οι Αρχές αμέσως υποψιάστηκαν δολοφονία και ανέκριναν τον πρώην φίλο της, ο οποίος σύμφωνα με ιταλικά Μέσα, ομολόγησε.

Ο 19χρονος φέρεται να σκότωσε τη νεαρή κοπέλα με μία πέτρα και στη συνέχεια να την εγκατέλειψε.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η ανήλικη είχε φύγει από το σπίτι της τη Δευτέρα το απόγευμα για να πάει με μια φίλη της για παγωτό και έκτοτε εξαφανίστηκαν τα ίχνη της.

— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 28, 2025

E’ stata trovata senza vita la 14enne Martina Carbonaro allontanatasi nella serata del 26 maggio, e la cui scomparsa era stata denunciata dalla madre. Il cadavere era nascosto in un edificio diroccato adiacente l’ex stadio “Moccia”, ad Afragola. #ANSA https://t.co/8Loynt1Hzy pic.twitter.com/PRVT1Vsdt4

Οι γονείς του κοριτσιού, αφού δήλωσαν την εξαφάνισή της στους αστυνομικούς, απηύθυναν έκκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας από όποιον είχε νέα της να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η ανήλικη με τους γονείς της ήταν γύρω στις 8.30 μ.μ. εκείνης της ημέρας. Είχε μιλήσει με τη μητέρα της και της είχε πει ότι θα επέστρεφε σύντομα. Όταν άρχισε να περνά η ώρα όμως οι γονείς της ανησύχησαν. Την καλούσαν στο τηλέφωνο αλλά εκείνη δεν απαντούσε.

Τελικά, η κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή, δύο μέρες μετά, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο δίπλα στο πρώην γήπεδο «Moccia», στην Afragola, επαρχία της Νάπολης.

Trovata senza vita la 14enne scomparsa ad Afragola: sentito l’ex fidanzato. Il corpo di Martina Carbonaro, di cui non si avevano tracce dal 26 maggio, è stato rinvenuto in un edificio abbandonato. La procura di Napoli Nord indaga per omicidio

https://t.co/fvlsAjYKSF

— Lettera43 (@Lettera43) May 28, 2025