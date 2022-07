Νεκρή βρέθηκε η τραγουδίστρια και ηθοποιός Σόνκα Ντουκουρέ - Συμμετείχε στην ταινία «Έλβις»

Ο δήμαρχος του Νάσβιλ, ο Τζον Κούπερ, εξέφρασε μέσω ανάρτησης στο Twitter τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της εκλιπούσης, σημειώνοντας πως είχε αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο Φρισκ στην πόλη που αποκαλούσε «σπίτι» της εδώ και πολλά χρόνια.

Η συμμετοχή της Σόνκα Ντουκουρέ στην ταινία του Μπαζ Λούρμαν για τον «βασιλιά του ροκ εν ρολ» Έλβις Πρίσλεϊ ήταν το πρώτο σημαντικό κινηματογραφικό της εγχείρημα.

Shonka Dukureh, a singer and actress who portrayed Willie Mae "Big Mama" Thornton in the recently released Baz Luhrmann film "Elvis," died Thursday, according to Nashville police. She was 44. https://t.co/qjE3IWhdQ7