Νεκρή σε ηλικία 30 ετών η «Μις ΗΠΑ 2019» – Πήδηξε από ουρανοξύστη στο Μανχάταν

Η Κριστ είχε κερδίσει τον τίτλο ομορφιάς Μις ΗΠΑ το 2019, ήταν δικηγόρος και χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο βήμα για να μιλήσει για την άμεση ανάγκη να αλλάξει το νομικό σύστημα της χώρας της. Κατοικούσε στον 9ο όροφο του πολυτελούς κτιρίου, που βρίσκεται στην 42η Οδό. Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι έπεσε στο κενό από έναν ανοιχτό χώρο που είναι προσβάσιμος από όλους τους ενοίκους του κτιρίου, αφού εθεάθη για τελευταία φορά στη βεράντα του 29ου ορόφου.

Πηγές της New York Post αναφέρουν ότι η αστυνομία βρήκε ένα σημείωμα στο διαμέρισμα της Κριστ, όπου η γυναίκα έγραφε ότι ήθελε να αφήσει όλη την περιουσία της στη μητέρα της, επίσης πρώην εστεμμένη ομορφιάς. Στο σημείωμα δεν ανέφερε τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτήν την πράξη.

Be kind to everyone. You may not know what they are really going through for real. Rest In Peace Cheslie Kryst and May God comfort your family and friends… ???????? pic.twitter.com/xSjM9Gt42n