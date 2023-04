Νεκρή στο σπίτι της βρέθηκε διάσημη ηθοποιός του Netflix

Νεκρή στο σπίτι της βρέθηκε η διάσημη Νοτιοκορεάτισσα ηθοποιός και μοντέλο, Jung Chae-yul (Γιάνγκ Τσάε Γιουλ), σε ηλικία 26 ετών.

Η 26χρονη ήταν πρωταγωνίστρια στην ταινία «Zombie Detective» του Netflix, στην τηλεοπτική σειρά «I Have Not Done My Best», καθώς και στην ταινία του «Deep» του 2018.