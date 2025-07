Νεκροί, αγνοούμενοι και χιλιάδες εκτοπισμένοι στη Νότια Κορέα από τις καταρρακτώδεις βροχές - Real.gr

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να επιστρέψουν στις εστίες τους λόγω των καταρρακτωδών βροχών που σημειώνονται για τέταρτη ημέρα σήμερα στη Νότια Κορέα, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων δύο, και έχουν παγιδεύσει πολλά ζώα εκτροφής σε πλημμυρισμένους στάβλους και υπόστεγα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν ως τη Δευτέρα σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με αξιωματούχους της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Νότιας Κορέας, οι οποίοι συνέστησαν πολύ μεγάλη προσοχή για τον κίνδυνο να σημειωθούν κατολισθήσεις και πλημμύρες, εκδίδοντας προειδοποιήσεις για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ως τις 06:00 τοπική ώρα σήμερα, 2.816 άνθρωποι εξακολουθούσαν να μην μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, από τους συνολικά πάνω από 7.000 που είχε χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους τις προηγούμενες ημέρες των σφοδρών βροχοπτώσεων, στις οποίες 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο αγνοούνται.

