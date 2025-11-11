Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία - Real.gr

Το αεροσκάφος C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και επέστρεφε στην Τουρκία όταν συνετρίβη.

Όλο το προσωπικό των 20 στρατιωτικών που ταξίδευε με το τουρκικό αεροσκάφος C-130, το οποίο συνετρίβη στη Γεωργία, σκοτώθηκε, δήλωσε η τουρκική κυβέρνηση την Τρίτη.

Το αεροσκάφος C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και επέστρεφε στην Τουρκία όταν συνετρίβη, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας στο X.

Βίντεο που προβλήθηκε σε μέσα ενημέρωσης φαινόταν να δείχνει το αεροσκάφος C-130 να στροβιλίζεται προς τα κάτω και να αφήνει ένα λευκό ίχνος καπνού, πριν καταπέσει στη Γεωργία.

All 20 military personnel aboard a Turkish C-130 cargo plane that crashed in Georgia have been confirmed dead, according to Turkey’s government. The plane was returning from Azerbaijan to Turkey when it went down, leaving a trail of white smoke captured in video footage. pic.twitter.com/ZyF0H9sAaR — euronews (@euronews) November 11, 2025

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα.

Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγεφ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Τούρκο ομόλογό του, Ερντογάν, για το περιστατικό.

Turkey’s defense ministry says a Turkish military cargo plane crashed near the Azerbaijan-Georgia border on Tuesday. The ministry said on X that the C-130 plane had taken off from Azerbaijan and was on its way back to Turkey. It was not clear how many crew were on board the… pic.twitter.com/vv9Wni7rvl — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 11, 2025

Στο μήνυμά του, ο Αλίγεφ έγραψε: «Βαθιά λυπηθήκαμε για τα τραγικά νέα της απώλειας στρατιωτικών στο δυστύχημα του στρατιωτικού φορτηγού αεροσκάφους της Τουρκικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από την Γκαντζά και συνετρίβη σε γεωργιανό έδαφος».

«Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, συμμερίζομαι τον πόνο σας και, εκ μέρους μου και του λαού του Αζερμπαϊτζάν, εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια σε εσάς, τις οικογένειες και τους αγαπημένους των αποθανόντων, καθώς και στον αδελφικό λαό της Τουρκίας», ανέφερε.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αρχές δήλωσαν ότι έχει ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε συντονισμό με τις αζερικές και γεωργιανές αρχές.

Azerbaycan’dan dönen C-130 askeri kargo uçağı Gürcistan’da vurulmuş.

Uçağımızın düşü anında iki tarafından da dumanlar çıkıyor ve vurulmuş gibi bir şekli var pek net olmasada.

Rusya’nın vurduğuna dair iddialar var. pic.twitter.com/ADCpmunbN9 — Yusuf Alak (@Yusufalakk) November 11, 2025

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη στον δήμο Σιγκναγκί, κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, και ότι έχει ξεκινήσει έρευνα, όπως μεταδίδει το Euronews.

Το C-130E Hercules, ένα τετρακινητήριο τουρμποπρόπ στρατιωτικό μεταφορικό αεροσκάφος, χρησιμοποιείται ευρέως από τις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας για τη μεταφορά προσωπικού και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων logistics.