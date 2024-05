Νεκροί ο πρόεδρος Ραϊσί και ο υπουργός Εξωτερικών - Ανασύρθηκαν οι σοροί - Η επόμενη ημέρα στο Ιράν

Ιρανικά σωστικά συνεργεία ανέσυραν σήμερα το πρωί το πτώμα του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και οκτώ άλλων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβη χθες, Κυριακή, στο βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν, ανακοίνωσε η Ερυθρά Ημισέληνος.

"Αυτήν την ώρα μεταφέρουμε τις σορούς των μαρτύρων στην Ταμπρίζ", την μεγαλούπολη στο βορειοδυτικό Ιράν, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχοσεΐν Κουλιβάντ, ανακοινώνοντας το τέλος των επιχειρήσεων έρευνας στο σημείο του δυστυχήματος.

Τον θάνατο του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, ανακοίνωσε νωρίτερα η κρατική τηλεόραση της χώρας λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό των συντριμμιών του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν και το οποίο συνετρίβη το απόγευμα της Κυριακής υπό πολύ κακές καιρικές συνθήκες.

?? First close up picture from the Raisi helicopter crash site in Iran, released by the official media pic.twitter.com/7iAZ4ooCmJ — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) May 20, 2024

Λίγη ώρα αργότερα το ιρανικό press TV έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με την μεταφορά των σορών από το ελικόπτερο.

The first images have emerged showing the transfer of the martyrs' bodies by Red Crescent rescuers and army rangers to the downstream areas. pic.twitter.com/VE9Tg6nv6B — Press TV ?? (@PressTV) May 20, 2024

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο 63χρονος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εμπραχίμ Ραϊσί, που εξελέγη το 2021, ο 60χρονος υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, που ανέλαβε το αξίωμα επίσης το 2021, και άλλοι αξιωματούχοι που επέβαιναν σε ελικόπτερο Bell 212 το οποίο συνετρίβη χθες Κυριακή σε ορεινή περιοχή υπό πολύ κακές καιρικές συνθήκες είναι όλοι νεκροί.

#BREAKING Drone footage captured by volunteer forces assisting Iran's Red Crescent shows the wreckage of Raisi's doomed chopper. pic.twitter.com/QECJcu1oXe — Iran International English (@IranIntl_En) May 20, 2024

Το πρακτορείο ειδήσεων MEHR ανέφερε ότι «όλοι» οι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο «έγιναν μάρτυρες».

Η κυβέρνηση του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα σε ανακοίνωσή της ότι ο θάνατος του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί σε δυστύχημα με ελικόπτερο δεν θα προκαλέσει "την παραμικρή διατάραξη της διακυβέρνησης" της χώρας.

"Ο πρόεδρος του ιρανικού λαού, εργατικός και ακούραστος (...) θυσίασε τη ζωή του για το έθνος", αντέδρασε η κυβέρνηση στον θάνατό του. "Διαβεβαιώνουμε το πιστό έθνος ότι με τη βοήθεια του Θεού και την υποστήριξη του λαού δεν θα υπάρξει η παραμικρή διατάραξη της διακυβέρνησης της χώρας", πρόσθεσε.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ εξέφρασε σήμερα τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του προέδρου της χώρας Εμπραχίμ Ραϊσί και ανακοίνωσε ότι ο πρώτος αντιπρόεδρος Μοχαμάντ Μοχμπέρ αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού προέδρου και έχει στη διάθεσή του 50 ημέρες για τη διοργάνωση προεδρικών εκλογών, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

"Βάσει του άρθρου 131 του Συντάγματος, ο Μοχμπέρ αναλαμβάνει να ηγηθεί της εκτελεστικής εξουσίας" και θα πρέπει σε συννενόηση με τους επικεφαλής της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας να διοργανώσει "εκλογές για νέο πρόεδρο εντός 50 ημερών κατά το μέγιστο", σημείωσε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κήρυξε επίσης πενθήμερο εθνικό πένθος στη χώρα για τον θάνατο του προέδρου και επτά άλλων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν χθες, Κυριακή, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

"Κηρύσσω πενθήμερο εθνικό πένθος και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στον αγαπητό ιρανικό λαό", σημείωσε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε ανακοίνωση που εξέδωσε μερικές ώρες μετά την αναγγελία του θανάτου του προέδρου της χώρας.

Ο Μοχμπέρ, όπως ο Ραϊσί, θεωρείται στενός συνεργάτης του Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο στα κρατικά ζητήματα του Ιράν. Ο Μοχμπέρ έγινε πρώτος αντιπρόεδρος το 2021 όταν ο Ραϊσί εξελέγη πρόεδρος.

Παράλληλα η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι μετά τον θάνατο του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν διορίζει προσωρινό υπουργό Εξωτερικών της χώρας τον Αλί Μπαγερί Κανί.

Ο Μπαγερί διορίστηκε "υπεύθυνος της επιτροπής εξωτερικών σχέσεων της κυβέρνησης", ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Αλί Μπαχαντορί Τζαχρομί, καθώς οι εντάσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ είναι μεγάλες στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα.

Ο 56χρονος Μπαγερί, που θεωρείται προσκείμενος στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, διορίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 υφυπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας για το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μετά την επίτευξη συμφωνίας το 2015, ο Μπαγερί είχε επικρίνει κατ' επανάληψη τη μετριοπαθή κυβέρνηση του τότε προέδρου Χασάν Ροχανί πως είχε δεχθεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και είχε επιτρέψει σε "ξένους" να έχουν πρόσβαση σε ιρανικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο τον Σεπτέμβριο του 2023 υπεραμύνθηκε των διαπραγματεύσεων με τη Δύση και επέκρινε "εκείνους που, με το πρόσχημα της υπεράσπισης των αξιών, προσπαθούν να δώσουν στη διαπραγμάτευση μια αντι-αξιακή διάσταση".

Guardian: Η επόμενη ημέρα για το Ιράν

Νέα δεδομένα για το Ιράν αλλά και τη Μέση Ανατολή γενικότερα δημιουργεί ο θάνατος του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί στη συντριβή του ελικοπτέρου που τον μετέφερε από το Αζερμπαϊτζάν το απόγευμα της Κυριακής.