Nεκροί οι πέντε επιβάτες του «Titan»: Πώς έγινε η τραγωδία στα βάθη του Ατλαντικού - Το χρονικό

BREAKING: The U.S. Coast Guard announces that debris found 1,600 feet away from the Titanic wreckage "is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber" of the Titan. pic.twitter.com/gxPIQqK2LZ

Οι πέντε επιβαίνοντες στο βαθυσκάφος Titan που αναζητείτο από την Κυριακή στον βόρειο Ατλαντικό, κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, είναι νεκροί, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης η ιδιοκτήτρια εταιρία OceanGate, διοργανώτριας της αποστολής, με δελτίο Τύπου.

"Πιστεύουμε ότι ο πρόεδρός μας Στόκτον Ρας, ο Σαχζάντα Νταγούντ και ο γιός του Σουλεϊμάν, ο Χάμις Χάρντινγκ και ο Πολ-Ανρί Ναρζολέ είναι δυστυχώς νεκροί", αναφέρει η OceanGate.

"Οι άνθρωποι αυτοί ήταν πραγματικοί εξερευνητές που διακατέχονταν από το ίδιο πνεύμα της περιπέτειας και ένα αστείρευτο πάθος για την εξερεύνηση και την προστασία των ωκεανών παγκοσμίως".

"Οι σκέψεις μας πηγαίνουν σε αυτές τις πέντε ψυχές και σε κάθε μέλος της οικογένειάς τους αυτή την τραγική χρονική στιγμή", προσθέτει η εταιρία, η οποία δηλώνει την ευγνωμοσύνη της για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν προκειμένου να βρεθεί το βαθυσκάφους.

Η αμερικανική ακτοφυλακή από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι τα συντρίμμια του βαθυσκάφους που βρέθηκαν δείχνουν ότι το σκάφος υπέστη μια "καταστροφική διάλυση". Διευκρίνισε ότι εντοπίστηκαν τουλάχιστον πέντε διαφορετικά τμήματα του μοιραίου βαθυσκάφους, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το ναυάγιο του Τιτανικού, στον βυθό του βόρειου Ατλαντικού.

Ο Τζέιμς Κάμερον, ο σκηνοθέτης της ταινίας Τιτανικός, ο ίδιος παθιασμένος θαλάσσιος εξερευνητής με πολυετή εμπειρία καταδύσεων σε μεγάλα βάθη, κατήγγειλε χθες Πέμπτη το γεγονός ότι αγνοήθηκαν οι επανειλημμένες «προειδοποιήσεις» για την ασφάλεια του βαθυσκάφους το οποίο υπέστη καταστροφική αποσυμπίεση μερικές εκατοντάδες μέτρα από το κουφάρι του διαβόητου υπερωκεάνιου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους «ο φίλος του» Πολ Ανρί Ναρζολέ, «θρυλικός» κυβερνήτης βαθυσκαφών, με τον οποίο γνωρίζονταν «25 χρόνια».

Το βαθυσκάφος Τιτάν είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην πολύ μικρή κοινότητα των υποβρυχίων εξερευνήσεων, θύμισε ο σκηνοθέτης, ο οποίος είχε καταδυθεί προσωπικά στο ναυάγιο επανειλημμένα όταν γύριζε την ταινία που προβλήθηκε το 1997 κι έγινε παγκόσμια επιτυχία, σαρώνοντας τα βραβεία Όσκαρ — εξασφάλισε συνολικά 11 χρυσά αγαλματίδια.

Ο παθιασμένος με τις καταδύσεις σε μεγάλα βάθη 68χρονος Καναδός δήλωσε «κατάπληκτος» για την ομοιότητα της νέας καταστροφής με το ναυάγιο του υπερωκεάνιου το 1912, όταν χάθηκαν 1.500 ψυχές.

«Είμαι αποσβολωμένος εξαιτίας της ομοιότητας με την καταστροφή του Τιτανικού, όταν ο καπετάνιος είχε προειδοποιηθεί επανειλημμένα πως υπήρχε πάγος μπροστά στο πλοίο, μολαταύτα έπλευσε πρόσω ολοταχώς σε περιοχή με παγόβουνα νύχτα χωρίς φεγγάρι», τόνισε ο κ. Κάμερον κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

Πρόκειται για «πολύ παρόμοια τραγωδία, στην οποία οι προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν» κι εκτυλίχθηκε «στην ίδια τοποθεσία»: αυτό είναι «απίστευτο», επέμεινε ο σκηνοθέτης της ταινίας Άβυσσος. «Είναι αληθινά σουρεαλιστικό».

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι το βαθυσκάφος της εταιρείας OceanGate, που αγνοείτο από την Κυριακή στον βόρειο Ατλαντικό, υπέστη «καταστροφική αποσυμπίεση» στα βάθη του ωκεανού, προσθέτοντας πως θεωρεί τους πέντε επιβαίνοντες νεκρούς.

Ο κίνδυνος οποιοδήποτε βαθυσκάφος να υποστεί αποσυμπίεση είναι πάντοτε ανησυχία «πρώτης γραμμής» στην κατασκευή του, υπογράμμισε ο κ. Κάμερον, ο οποίος το 2012 έγινε ο πρώτος άνθρωπος που καταδύθηκε σε μεγάλο βάθος με υποβρύχιο στον σχεδιασμό του οποίου συνέβαλε προσωπικά.

Πρόκειται για «εφιάλτη με τον οποίο ζούμε όλοι όσοι μπαίνουμε σε αυτό το πεδίο», εξήγησε, επιμένοντας ταυτόχρονα στο γενικά ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ασφάλειας του τομέα των υποβρύχιων εξερευνήσεων.

Ωστόσο «πολλοί στην κοινότητα ήταν πολύ ανήσυχοι για αυτό το βαθυσκάφος» της OceanGate, είπε. «Ορισμένοι από τους σημαντικότερους παράγοντες της κοινότητας, μηχανικοί ειδικευμένοι στην κατάδυση σε μεγάλα βάθη, είχαν μάλιστα απευθύνει επιστολές στην εταιρεία, για να τής πουν πως αυτό που έκανε ήταν πολύ πειραματικό για να μεταφέρει επιβάτες».

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field." pic.twitter.com/vO8JkCXS5f