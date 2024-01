Nεκροί όλοι οι επιβαίνοντες του ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους - Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για τη συντριβή του

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε επισημάνει ότι στο Il-76 επέβαιναν 74 άνθρωποι, ανάμεσά τους 65 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου, οι οποίοι θα συμμετείχαν σε ανταλλαγή αιχμαλώτων, έξι μέλη πληρώματος και τρεις συνοδοί.

«Περίπου στις 11:00 ώρα Μόσχας (10:00 ώρα Ελλάδας) ένα αεροσκάφος Il-76 συνετρίβη στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ (…) Σε αυτό επέβαιναν 65 αιχμάλωτοι στρατιώτες του ουκρανικού στρατού που μεταφέρονταν στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ ενόψει ανταλλαγής (αιχμαλώτων), έξι μέλη του πληρώματος και τρεις συνοδοί», είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα το υπουργείο.

«Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας έχει αναχωρήσει για το σημείο όπου έπεσε το αεροπλάνο προκειμένου να εξακριβώσει τα αίτια της καταστροφής», είχε προσθέσει.

BREAKING: Video of plane crash in Russia shows missile trace in the sky, suggesting it was shot down pic.twitter.com/k75m9l9pmw