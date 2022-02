Nεκροί ομογενείς και τραυματίες από βομβαρδισμό στη Μαριούπολη - Βίντεο από την επίθεση - Σκληρές εικόνες

Στο μεταξύ θέσεις μάχης έχουν πάρει οι ουκρανικές δυνάμεις στη Μαριούπολη στην ανατολική Ουκρανία, ενώ ο στρατός προετοιμάζεται για πιθανή εισβολή από τη δυτική πλευρά της πόλης, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ.

Βίντεο που διαρρέουν στα social media δείχνουν τις επιθέσεις και την κατάσταση που επικρατεί.

The Russian occupiers are shelling the villages where the Greeks of the Azov region live. Today an air strike was carried out by Russian troops in the village of Sartana near Mariupol. According to preliminary data, three were killed and three were injured. @PresidencyGRpic.twitter.com/LTgHPC3v3N