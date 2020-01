Νεκροί, τραυματίες και καμένα σπίτια από έκρηξη βυτιοφόρου στο Περού - Βίντεο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

«Στην πλειονότητά τους οι τραυματίες έχουν εγκαύματα σε περίπου 80% των σωμάτων τους», εξήγησε η υπουργός Υγείας Μαρία Λουίσα Ινοστρόσα. Επτά τραυματισμένα παιδιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε από τη δική του πλευρά ο διευθυντής του Ινστιτούτoυ Υγείας Ρικάρδο Σόπφι σε ραδιοφωνικό δίκτυο.

Το δυστύχημα έγινε λίγο πριν από τις 07:00 [τοπική ώρα, 14:00 ώρα Ελλάδας] ενώ πολλοί από τους 500.000 κατοίκους της Βίγια Ελ Σαλβαδόρ έφευγαν από τα σπίτια τους για να πάνε στις δουλειές τους.

?? A tanker truck carrying gas exploded in a residential area of Lima, Peru, leaving at least two people dead and about 50 injured.

According to witnesses, the explosion occurred when the truck hit a pothole that damaged the bottom of the truck and caused a leak.

