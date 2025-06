Νεκρός 29χρονος: Χτυπήθηκε από κεραυνό και πέθανε στο ταξίδι του μέλιτος - Real.gr

Του έγινε ΚΑΡΠΑ στο σημείο και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Τραγικό τέλος είχε το ταξίδι του μέλιτος για έναν 29χρονο άνδρα από το Κολοράντο, ο οποίος χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στην παραλία New Smyrna της Φλόριντα, λίγα χιλιόμετρα νότια του Daytona Beach.

Ο Τζέικ Ρόζενκραντς βρισκόταν μέσα στο νερό, σε ρηχό σημείο, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές διάσωσης. Παρά την άμεση ανταπόκριση των διασωστών και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, κατέληξε το επόμενο πρωί.

Ο σερίφης της περιοχής, Μάικ Τσίτγουντ, είχε δηλώσει το Σάββατο ότι «μέσα σε ένα τρομακτικό δευτερόλεπτο, όλα άλλαξαν». Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Ρόζενκραντς, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του λέγοντας: «Στα 29 του χρόνια, θα έπρεπε να είχε μπροστά του δεκάδες επετείους. Η σκέψη μας είναι με τη σύζυγό του και την οικογένειά του».

