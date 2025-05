Νεκρός από έκρηξη βόμβας Ρώσος αξιωματικός - Πήρε μέρος στην πολιορκία της Μαριούπολης - Real.gr

Ο Ρώσος διοικητής, που υπηρετούσε ως αναπληρωτής δήμαρχος, είχε λάβει πολλαπλές στρατιωτικές διακρίσεις και συμμετείχε στο πρόγραμμα του Κρεμλίνου «Η Ώρα των Ηρώων», που έχει στόχο την προώθηση βετεράνων σε θέσεις κύρους.

Νεκρός έπεσε τα ξημερώματα της Πέμπτης 29 Mαΐου από έκρηξη στην Σταυρούπολη, στη νότια Ρωσία, ο 34χρονος απόστρατος Ρώσος διοικητής Ζάουρ Γκουρτσίεφ, ο οποίος είχε διακριθεί για τη συμμετοχή του στις καταστροφικές ρωσικές επιδρομές στη Μαριούπολη και την Αβντιίβκα της Ουκρανίας.

Οι Αρχές δεν αποκάλυψαν τα αίτια της έκρηξης, αλλά δεν απέκλεισαν την εκδοχή της ουκρανικής εμπλοκής. «Όλες οι εκδοχές εξετάζονται, περιλαμβανομένης της οργάνωσης τρομοκρατικής ενέργειας», δήλωσε ο περιφερειάρχης του Σταυροπόλ, Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ, επαναλαμβάνοντας την επίσημη ρητορική της Μόσχας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις αρχές, μαζί με τον Γκουρτσίεφ σκοτώθηκε και ένας 29χρονος που τον συνόδευε.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θανάτων υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών εντός της ρωσικής επικράτειας από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Αν και η Ουκρανία σπανίως αναλαμβάνει επισήμως την ευθύνη για τέτοιες επιχειρήσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει χαρακτηρίσει τέτοιους στόχους ως «νόμιμους», εξαιτίας των μαζικών απωλειών αμάχων από τη ρωσική επιθετικότητα.

