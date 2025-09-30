Νεκρός έξω από κεντρικό ξενοδοχείο του Παρισιού βρέθηκε ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στη Γαλλία - Real.gr

Ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στη Γαλλία Εμανουέλ Μτετβά βρέθηκε νεκρός έξω από κεντρικό ξενοδοχείο του Παρισιού.

Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα Le Parisien, o 58χρονος πρέσβης, ο οποίος θεωρείται σημαντικό πολιτικό πρόσωπο στη χώρα του από την εποχή του αγώνα κατά του απαρτχάιντ στον οποίο έλαβε ενεργά μέρος, εκπαραθυρώθηκε από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου.

Η σύζυγος του δήλωσε χθες την εξαφάνιση του στις γαλλικές αστυνομικές αρχές λέγοντας ότι έλαβε ένα ανησυχητικό μήνυμα εκ μέρους του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ