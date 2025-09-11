Νεκρός ο ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ που πυροβολήθηκε στη Γιούτα - Βίντεο - Real.gr

Quantcast
Νεκρός ο ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ που πυροβολήθηκε στη Γιούτα - Βίντεο
Νεκρός ο ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ που πυροβολήθηκε στη Γιούτα – Βίντεο

00:01, 11/09/2025
Νεκρός ο ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ που πυροβολήθηκε στη Γιούτα – Βίντεο

Υπέκυψε στα τραύματά του ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Τον θάνατο του συντηρητικού Αμερικανού ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγη ώρα μετά τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην οποία ήταν ομιλητής, στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ της Γιούτα.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και διαπιστώθηκε ότι ο Κερκ είχε τραυματιστεί στον λαιμό, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τσάρλι Κερκ απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

«Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας.

Η Μελάνια και εγώ εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!», είπε στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.


Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Το βίντεο της απόπειρας δολοφονίας του κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς φαίνεται η σφαίρα να τρυπάει τον λαιμό του, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο της Utah Valley.

Ο υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ καθόταν σε μία καρέκλα όπου μιλούσε σε χιλιάδες φοιτητές, όταν στις 12:10 τοπική ώρα, δέχτηκε τη σφαίρα από τα αριστερά, πέφτοντας στο έδαφος. Ακολούθησαν στιγμές χάους και πανικού, καθώς ο κόσμος προσπαθούσε να φύγει όσο πιο γρήγορα μπορούσε από το σημείο.

H σοκαριστική στιγμή που τον πυροβολούν – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

 

 

