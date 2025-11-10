Νεκρός σε τροχαίο Ρώσος εκατομμυριούχος - Το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε τις φλόγες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Νεκρός ανασύρθηκε ο 36χρονος Ρώσος επιχειρηματίας Αλεξέι Ντολγκίχ, τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Μόσχα, όταν το πολυτελές αυτοκίνητό του που οδηγούσε πήρε φωτιά.

Πιο συγκεκριμένα,σύμφωνα με την αστυνομία, ο άτυχος οδηγός που ήταν γνωστός για τις επενδύσεις του στα κρυπτονομίσματα, κινούταν με ταχύτητα άνω των 150 χλμ./ώρα στον διεθνή αυτοκινητόδρομο της ρωσικής πρωτεύουσας, έχοντας μαζί του τρεις φίλους. Όπως κατέγραψαν οι κάμερες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε στροφή, προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες,το αυτοκίνητο ανετράπη και τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Μάλιστα, υπάρχουν πλάνα που δείχνουν το υπερπολυτελές SUV αναποδογυρισμένο και φλεγόμενο, με χαρτονομίσματα ρουβλίων σκορπισμένα στο οδόστρωμα. Οι αρχές εκτιμούν ότι η υπερβολική ταχύτητα είναι η βασική αιτία του δυστυχήματος, ενώ η εισαγγελία έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο δυστύχημα σκοτώθηκε και ο επιβάτης Ιβάν Σολοβιόφ, ενώ δύο ακόμη άτομα —ο 21χρονος Νικίτα Τεζίκοφ και ο 22χρονος Κιρίλ Μοχάλοφ— μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μπότκιν με πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα.

Ο Ντολγκίχ, του οποίου η περιουσία εκτιμάται σε εκατομμύρια δολάρια, είχε απασχολήσει τις ρωσικές αρχές στο παρελθόν, καθώς είχε μπει στη «μαύρη λίστα» των τραπεζών με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, είχε καταγραφεί 586 φορές για παραβάσεις του ΚΟΚ, κυρίως για υπερβολική ταχύτητα, από τη στιγμή που αγόρασε το αυτοκίνητο πριν από 15 μήνες.

Το ίδιο αυτοκίνητο είχε συνδεθεί και με περιστατικό πυροβολισμού τον περασμένο Σεπτέμβριο έξω από πολυτελές εστιατόριο στη Μόσχα, όταν άνδρας που το χρησιμοποιούσε τράβηξε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα. Ο Ντολγκίχ τότε είχε παρουσιαστεί εθελοντικά στην αστυνομία, αρνούμενος κάθε ανάμειξη, και δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Ο 36χρονος είναι ο δεύτερος Ρώσος κρυπτοεπενδυτής που χάνει τη ζωή του τις τελευταίες εβδομάδες υπό τραγικές συνθήκες, γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Δείτε το βίντεο: