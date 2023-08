Νεκρός από πυρά πρακτόρων του FBI άνδρας που απειλούσε τον Μπάιντεν - ΒΙΝΤΕΟ

Το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι ανακοίνωσε πως το επεισόδιο σημειώθηκε όταν πράκτορες, με ένταλμα σύλληψης του υπόπτου, έκαναν έφοδο στο σπίτι.

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Κρεγκ Ρόμπερτσον είχε διατυπώσει απειλές κατά της ζωής του προέδρου Τζο Μπάιντεν, της αντιπροέδρου Κάμαλας Χάρις, του υπουργού Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ και του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ - ο οποίος ηγήθηκε δικαστικής έρευνας σε βάρος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

