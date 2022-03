Νεκρός από ρωσικά πυρά ο δήμαρχος του Χόστομελ - Σκοτώθηκε ενώ μοίραζε ψωμί και φάρμακα

Το Sky News μεταδίδει πως στην ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου, αναφέρεται πως ο Γιούρι Πριλίπκο «πέθανε ως ήρωας» ενώ η κηδεία του είναι αδύνατον να γίνει αμέσως, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

The occupiers killed Yuri Prilipko, the head of the #Hostomel community. He was distributing bread and medicine to the needy. pic.twitter.com/dgS9n8c9HV