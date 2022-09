Νεκρός εντοπίστηκε 18χρονος φρουρός από την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ

Πρόκειται για τον 18χρονο στρατιώτη Τζακ Γουίλιαμς και την είδηση την γνωστή η ίδια η μητέρα του. Δημοσίευσε μια φωτογραφία του γιου της, και έγραψε σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στο Facebook: «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έλεγα αυτό, αλλά εμείς ως οικογένεια είμαστε όλοι συντετριμμένοι με τον ξαφνικό θάνατο του υπέροχου γιου μας Τζακ Γουίλιαμς».

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, αστυνομικοί και οι πρώτες βοήθειες έτρεξαν στους στρατώνες στο Knightsbridge, στο κέντρο του Λονδίνου, αφού σήμανε συναγερμός στις 15:48 την Τετάρτη (28/9). Όταν έφτασαν στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατος του 18χρονου.

Guardsman, 18, who walked alongside the Queen's coffin during her funeral procession is found dead https://t.co/y9GUKR2I01