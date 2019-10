Νεκρός έπεσε Τούρκος στρατιώτης σε επίθεση Κούρδων στο Τελ Αμπιάντ της Συρίας - Ενας τραυματίας

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι ο στρατός απάντησε για να αμυνθεί στην επίθεση αυτή που έκανε η κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού(YPG) με αντιαρματικά και ελαφρά όπλα και παρά τη συμφωνία για παύση των τουρκικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποχώρηση των κούρδων μαχητών από την περιοχή. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου, η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία εκεχειρίας παρά τις παραβιάσεις της.

Turkey says Kurdish militia kills one soldier in northeast Syria despite ceasefire One Turkish soldier was killed and another was wounded on Sunday after an attack by the Syrian Kurdish YPG militia in northeast Syria's Tel Abyad, the defence ministry sai… https://t.co/6wZvbtDmk2