Νεκρός ο δράστης του μακελειού σε πανεπιστημιούπολη των ΗΠΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε όταν ενημερώθηκε για το επεισόδιο, που άρχισε να εκτυλίσσεται χθες βράδυ περί τις 20:00 (τοπική ώρα· περί τις 04:00 ώρα Ελλάδας), βρήκε θύματα και στις δύο τοποθεσίες, πρόσθεσε ο κ. Ρόζμαν.

Διευκρίνισε πως τουλάχιστον πέντε θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και ότι η ζωή κάποιων διατρέχει κίνδυνο. Η αστυνομία του MSU τόνισε αργότερα μέσω Twitter πως έχουν επιβεβαιωθεί τρεις θάνατοι, πέρα από τους τραυματίες.

Ώρες αφότου άρχισαν οι πυροβολισμοί, οι αστυνομικοί σάρωναν ακόμα την πανεπιστημιούπολη, για να εξακριβώσει εάν υπάρχουν κι άλλα θύματα και για να βρει τον δράστη.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα στιγμιότυπα από βίντεο που τον εικονίζουν. Στα στιγμιότυπα διακρίνεται μαύρος άνδρας που φοράει καπέλο, μάσκα, τζιν πανωφόρι και κόκκινα αθλητικά παπούτσια.

SUSPECT PHOTOS: The suspect is a Black male, shorter in stature, red shoes, jean jacket, wearing a baseball cap that is navy with a lighter brim. pic.twitter.com/9blppnX5U3