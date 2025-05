Νέο μπαράζ ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στην Ουκρανία – Τουλάχιστον τρεις νεκροί στο Κίεβο - Real.gr

Στα μέτωπα των μαχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι συγκρούσεις, με τα ρωσικά στρατεύματα να κερδίζουν σταδιακά έδαφος παρά τις σημαντικές απώλειες που υφίστανται κατά καιρούς.

Για δεύτερη διαδοχική νύχτα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κιέβου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι 10 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

«Δυστυχώς, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα εξαιτίας της εχθρικής επίθεσης στην περιφέρεια του Κιέβου» – δύο στην Ομπούχιβ και ένας στην Μπούτσα –, ενώ άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, δήλωσε ο περιφερειάρχης Μικόλα Καλάσνικ.

Στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), ο δήμαρχος Ίχορ Τέρεχοφ ανέφερε πως μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τρεις τοποθεσίες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

Footage of a Russian drone attacking civilians heading for shelter in Kyiv. pic.twitter.com/IWyaCsQsnb

