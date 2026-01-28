Quantcast
Nέο επεισόδιο στις ΗΠΑ: Σοβαρά τραυματίας στην Αριζόνα σε ανταλλαγή πυρών με πράκτορες της ICE - Real.gr
real player

Nέο επεισόδιο στις ΗΠΑ: Σοβαρά τραυματίας στην Αριζόνα σε ανταλλαγή πυρών με πράκτορες της ICE

08:45, 28/01/2026
Nέο επεισόδιο στις ΗΠΑ: Σοβαρά τραυματίας στην Αριζόνα σε ανταλλαγή πυρών με πράκτορες της ICE

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/CRAIG LASSIG

Σύνοψη από το

  • Ένας 34χρονος άνδρας, ο Πάτρικ Γκάρι Σλέιγκελ, τραυματίστηκε σοβαρά σε ανταλλαγή πυρών με πράκτορες της CBP στην Αριζόνα, περίπου 16 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Μεξικό. Τον άνδρα βάραιναν υποψίες πως ήταν διακινητής μεταναστών και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται «σοβαρή αλλά σταθερή».
  • Το επεισόδιο καταγράφεται εν μέσω ατμόσφαιρας έντασης στις ΗΠΑ, εξαιτίας των αντιμεταναστευτικών εφόδων της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες χαρακτηρίζονται βάρβαρες και έχουν οδηγήσει σε θανάτους διαδηλωτών.
  • Οι πρόσφατοι θάνατοι του 37χρονου νοσοκόμου Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των επιχειρήσεων σύλληψης μεταναστών, έχουν προκαλέσει κύμα αγανάκτησης στη χώρα.
Άνδρας τραυματίστηκε από πυρά της αμερικανικής αστυνομίας συνόρων (CBP) στην Αριζόνα, πολιτεία που γειτονεύει με το Μεξικό, ανακοίνωσαν οι Αρχές χθες Τρίτη.

Το επεισόδιο καταγράφεται καθώς επικρατεί ατμόσφαιρα έντασης στις ΗΠΑ, εξαιτίας των αντιμεταναστευτικών εφόδων κατά διαταγή της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες χαρακτηρίζονται βάρβαρες κι οδήγησαν στους θανάτους διαδηλωτών από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Σύμφωνα με τον τοπικό σερίφη Κρις Νάνος, 34χρονος άνδρας, ο Πάτρικ Γκάρι Σλέιγκελ, τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυρών με πράκτορες της CBP περίπου 16 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Μεξικό.

«Η κατάστασή του είναι σοβαρή αλλά σταθερή», πρόσθεσε ο σερίφης Νάνος, διευκρινίζοντας πως τον άνδρα βάραιναν υποψίες πως ήταν διακινητής μεταναστών.

 

Ο Άλεξ Πρέτι, νοσοκόμος 37 ετών, σκοτώθηκε από σφαίρες πρακτόρων της CBP το Σάββατο στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον των επιχειρήσεων για τη σύλληψη μεταναστών.

Ο θάνατός του ακολούθησε αυτόν πριν από δυο εβδομάδες και κάτι της Ρενέ Γκουντ, συνομήλικής του, από σφαίρες πράκτορα της ICE στην ίδια πόλη την 7η Ιανουαρίου.

Οι δυο θάνατοι Αμερικανών προκάλεσαν κύμα αγανάκτησης στη χώρα.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία σε τροχαίο στη Ρουμανία: Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες

Τραγωδία σε τροχαίο στη Ρουμανία: Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες

08:24 28/01
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

08:51 28/01
Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης - Φόβοι για κατά συρροή εγκλήματα

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης - Φόβοι για κατά συρροή εγκλήματα

22:49 27/01
ΠΑΟΚ: Εφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

ΠΑΟΚ: Εφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

23:29 27/01
Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

12:30 27/01
Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

07:01 26/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01
Κινητικότητα στο μεταναστευτικό: Κλειστά κέντρα στην Αφρική

Κινητικότητα στο μεταναστευτικό: Κλειστά κέντρα στην Αφρική

07:00 28/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved