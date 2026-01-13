Νέο μήνυμα Τραμπ: Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να «φύγουν» από το Ιράν - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πιστεύει πως οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να «φύγουν» από το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εργοστάσιο στο Ντιτρόιτ και απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το αν έχει συστήσει σε συμμάχους των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τη χώρα, είπε: «Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να φύγουν», προσθέτοντας πως «δεν θα ήταν κακή ιδέα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε αναρτήσει νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ιρανοί θα πρέπει να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται και να «καταλάβουν τους θεσμούς», λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του προς τους διαδηλωτές του Ιράν ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», λέγοντας σε δημοσιογράφους σήμερα ότι θα πρέπει να το ανακαλύψουν μόνοι τους.

«Θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Λυπάμαι», απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε τι εννοούσε.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι κανείς δεν ήταν σε θέση μέχρι τώρα να του δώσει έναν ακριβή αριθμό για το πόσοι διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στις πρόσφατες κινητοποιήσεις.