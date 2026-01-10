Νέο μήνυμα Τραμπ σε Τεχεράνη: Η βιαιότητα εναντίον των Ιρανών δεν θα μείνει ατιμώρητη - Real.gr

Μέσα από μήνυμά του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε μια ανάρτηση του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στην οποία γίνεται σαφής αναφορά ότι η «βαρβαρότητα» εναντίον των Ιρανών «δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Συγκεκριμένα, ο γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα τόνισε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι η κυβέρνηση Ομπάμα όταν πρόκειται να αντισταθεί στους Ιρανούς Αγιατολάχ και τους θρησκευτικούς ναζιστές υπηρέτες του, και να υποστηρίξει τον λαό του Ιράν που διαμαρτύρεται για μια καλύτερη ζωή».

«Προς την ηγεσία του καθεστώτος: η βιαιότητά σας εναντίον του μεγάλου λαού του Ιράν δεν θα μείνει ατιμώρητη. Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο», πρόσθεσε.

Δείτε την ανάρτηση του Τραμπ:



