Quantcast
Νέο oυίσκι από τους κήπους του βασιλιά Κάρολου στο Γκλόστερσαϊρ - Real.gr
real player

Νέο oυίσκι από τους κήπους του βασιλιά Κάρολου στο Γκλόστερσαϊρ

17:15, 27/11/2025
Νέο oυίσκι από τους κήπους του βασιλιά Κάρολου στο Γκλόστερσαϊρ

Ένα νέο, premium προϊόν από τη βασιλική έπαυλη του βασιλιά Καρόλου Γ' στο Γκλόστερσαϊρ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στην αγορά.

Πρόκειται για το Highgrove Evergreen, ένα εκλεκτό single malt ουίσκι το οποίο έχει παραχθεί από κριθάρι καλλιεργημένο στους βασιλικούς κήπους που αγόρασε το 1980.

Το βασιλικό προϊόν, που αποτελεί φόρο τιμής στη φύση και την αγγλική παράδοση της απόσταξης, είναι καρπός συνεργασίας μεταξύ του κτήματος και του φημισμένου Cotswolds Distillery.

Με τιμή £100 ανά φιάλη είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.

«Αυτό το premium ουίσκι παρασκευάζεται από το κριθάρι Plumage Archer που καλλιεργείται στο Κτήμα του Χάιγκροουβ και ωριμάζει σε μια αποκλειστική συνδυασμένη παλαίωση σε βαρέλια μπέρμπον και κόκκινου κρασιού», αναφέρεται σε σχετική δήλωση.

«Το αποτέλεσμα είναι ένα πλούσιο και εκλεπτυσμένο απόσταγμα με νότες φρούτων οπωρώνα, μέλι, κριθάρι, καθώς και διακριτικές γεύσεις κόκκινων μούρων και μπαχαρικών», συμπληρώνεται.

Το ουίσκι το οποίο διατίθεται σε ένα ειδικά εικονογραφημένο κουτί δώρου στο οποίο παρουσιάζεται ένα έργο τέχνης ζωγραφισμένο από τον ίδιο τον Κάρολο, θα κυκλοφορήσει στην αγορά στις 4 Δεκεμβρίου, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Τhe Νational.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Π. Μαρινάκης για την ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή: Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη

Π. Μαρινάκης για την ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή: Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη

18:45 27/11
Αυτές οι 10 συνήθειες θα σας βοηθήσουν να χτίσετε μύες

Αυτές οι 10 συνήθειες θα σας βοηθήσουν να χτίσετε μύες

18:43 27/11
Κέρκυρα: Κατολισθήσεις στο δρόμο προς την παραλία Γλυφάδα – Με δυσκολία η κίνηση στο σημείο

Κέρκυρα: Κατολισθήσεις στο δρόμο προς την παραλία Γλυφάδα – Με δυσκολία η κίνηση στο σημείο

18:35 27/11
ΕΟΔΥ: 138 νέες εισαγωγές από κορωνοϊό και 12 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα - Δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης

ΕΟΔΥ: 138 νέες εισαγωγές από κορωνοϊό και 12 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα - Δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης

18:30 27/11
Qatargate: Μια μάρτυρας εμπλέκει σοβαρά την Εύα Καϊλή, σύμφωνα με την βελγική εφημερίδα «Le Soir»

Qatargate: Μια μάρτυρας εμπλέκει σοβαρά την Εύα Καϊλή, σύμφωνα με την βελγική εφημερίδα «Le Soir»

18:27 27/11
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα καλέσουμε ξανά τον "Φραπέ" την μεθεπόμενη βδομάδα  - Τι δήλωσε στον realfm 97,8 ο πρόεδρος της εξεταστικής για το ενδεχόμενο της βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα καλέσουμε ξανά τον "Φραπέ" την μεθεπόμενη βδομάδα  - Τι δήλωσε στον realfm 97,8 ο πρόεδρος της εξεταστικής για το ενδεχόμενο της βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη

18:17 27/11
Brad Pitt: Ευγνώμων για την Ines de Ramon

Brad Pitt: Ευγνώμων για την Ines de Ramon

18:15 27/11
Ανδρουλάκης: «Βολεύεστε με τη λογική ''κάποιοι κερδίζουν, όταν κάποιοι χάνουν'' από την ακρίβεια ή από τη στεγαστική κρίση»

Ανδρουλάκης: «Βολεύεστε με τη λογική ''κάποιοι κερδίζουν, όταν κάποιοι χάνουν'' από την ακρίβεια ή από τη στεγαστική κρίση»

18:04 27/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved