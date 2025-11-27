Νέο oυίσκι από τους κήπους του βασιλιά Κάρολου στο Γκλόστερσαϊρ - Real.gr

Ένα νέο, premium προϊόν από τη βασιλική έπαυλη του βασιλιά Καρόλου Γ' στο Γκλόστερσαϊρ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στην αγορά.

Πρόκειται για το Highgrove Evergreen, ένα εκλεκτό single malt ουίσκι το οποίο έχει παραχθεί από κριθάρι καλλιεργημένο στους βασιλικούς κήπους που αγόρασε το 1980.

Το βασιλικό προϊόν, που αποτελεί φόρο τιμής στη φύση και την αγγλική παράδοση της απόσταξης, είναι καρπός συνεργασίας μεταξύ του κτήματος και του φημισμένου Cotswolds Distillery.

Με τιμή £100 ανά φιάλη είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.

«Αυτό το premium ουίσκι παρασκευάζεται από το κριθάρι Plumage Archer που καλλιεργείται στο Κτήμα του Χάιγκροουβ και ωριμάζει σε μια αποκλειστική συνδυασμένη παλαίωση σε βαρέλια μπέρμπον και κόκκινου κρασιού», αναφέρεται σε σχετική δήλωση.

«Το αποτέλεσμα είναι ένα πλούσιο και εκλεπτυσμένο απόσταγμα με νότες φρούτων οπωρώνα, μέλι, κριθάρι, καθώς και διακριτικές γεύσεις κόκκινων μούρων και μπαχαρικών», συμπληρώνεται.

Το ουίσκι το οποίο διατίθεται σε ένα ειδικά εικονογραφημένο κουτί δώρου στο οποίο παρουσιάζεται ένα έργο τέχνης ζωγραφισμένο από τον ίδιο τον Κάρολο, θα κυκλοφορήσει στην αγορά στις 4 Δεκεμβρίου, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Τhe Νational.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ